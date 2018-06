Por la inseguridad, Testigos de Jehová ya no salen a predicar, lo hacen a través de una aplicación móvil

VILLAHERMOSA, TABASCO.-Debido a los altos índices de inseguridad que se viven en las calles de Villahermosa, los Testigos de Jehová han tenido que recurrir a la tecnología para poder predicar desde una aplicación móvil, en donde los usuarios pueden descargar la biblia en más de 234 idiomas y dialectos; y con ello, enfrentarse al hecho de que las personas no les quieren abrir las puertas de sus casas por temor a ser saqueados.





Y es que señalaron que ante el incremento en la tasa delictiva, muchos ciudadanos temen dejarlos pasar a sus hogares para recibir la palabra de Dios, es por eso que ahora recurren a solo invitarlos –desde los portones o banquetas- a que descarguen la aplicación y exploren información relacionada a los mandatos de Jehová, indicó Raymundo Argudo Pérez, predicador.









“Es una aplicación gratuita para toda la gente en donde la sociedad de los Testigos de Jehová puede checar en línea información cómo películas bíblicas, caricaturas para los niños, consejos para los niños de cómo deben ser obedientes a los padres, también la Biblia en línea”, apuntó.





A lo que continuó: Algunas personas pues temen abrir sus puertas y nosotros evitamos accesar a los hogares, siempre les decimos que mejor desde afuera.





No obstante, ellos continúan recorriendo la ciudad en sus tiempos libres para trasladar la sabiduría de Jesucristo a través de la predicación en los hogares que se los permitan, situación que los vuelve vulnerables a los atracos de los amantes de lo ajeno, sobre todo en colonias populares denominadas focos rojos.









Incluso –dijo- que los delincuentes han accesado al interior de los centros religiosos en donde se reúnen, para secuestrar a predicadores.





“En algunos lugares nos han asaltado, incluso han entrado hasta los salones del reino en donde nos reunimos, nos han asaltado, han secuestrado a hermanos; esto nos afecta a todos por igual y es algo por lo cual pedimos a nuestro Jehová Dios, para que solucione estos problemas pero mientras eso sucede tenemos que seguir predicando”, puntualizó.





Finalmente compartió que es una actividad que realizan voluntariamente, y en su caso particular destina 70 horas de servicio mensualmente; sin embargo, pese al peligro de la delincuencia lo continuaran haciendo.









“No se cobra nada y nosotros lo hacemos de manera voluntaria tomando en cuenta un principio bíblico registrado en Mateo capítulo 10 versículo 8, donde ahí se expresa nuestro señor Jesucristo cuando capacitó a sus discípulos para ir a predicar, él no les cobró si no les dijo, recibieron gratis den gratis, la palabra de Dios no se vende”, concluyó.