Premio de la rifa del avión presidencial aún no "aterriza" en hospital ISSSTE de Tampico

Han pasado 259 días de la rifa del avión presidencial y el premio de los 20 millones de pesos que obtuvo el Hospital General del ISSSTE Tampico aún no “aterriza” en la cuenta del nosocomio, por lo que la promesa sigue en el aire.

Entre la base trabajadora prevalece la incertidumbre ya que no se les han confirmado la fecha de entrega del recurso que será destinado a las mejoras urgentes que requiere la institución, por lo que las dudas sobre si llegará o no el premio prometido por el Gobierno Federal, está en el aire.

La inquietud aumenta debido a que faltan solo tres meses para que este pago quede sin efecto, ya que las especificaciones de la Lotería Nacional señalan que los premios pueden ser cobrados solo durante un año después del sorteo, en este caso el correspondiente al avión presidencial se desarrolló el 16 de septiembre del 2020.

"Hace una semana nos dijeron que ya mero se va a entregar, eso fue todo, no sabemos más, eso fue porque les notificaron, pero no hay fecha para la entrega" reveló sobre el proceso Elba López, secretaria del Sindicato SNADETISSSTE.

La entrevistada señaló que fue a finales del año pasado la última reunión que sostuvieron con el director del nosocomio, Luis Miguel Rodríguez y de la delegación del ISSSTE Tamaulipas, en México para finaliza la entrega de documentación requerida para la entrega del premio, por lo que la notificación de que pronto llegará el dinero fue telefónica.

"Hasta que no nos den la noticia de que ya se recibió o que den la fecha exacta de cuando se va a entregar, no podremos opinar, porque somos todos -los hospitales ISSSTE ganadores- los que estamos igual, a ninguno se le ha entregado el premio todos están igual a nosotros, esperando, sin saber porque no se da el dinero".

El hospital con más de 50 años de antigüedad, ganó con el cachito número 1060378, que fue validado por la Lotería Nacional y que de acuerdo a Rodríguez, la información que hasta febrero anterior tenían es que el dinero sería depositado para su cobro.

Cabe recordar que tras las declaraciones de principios de año, se estimaba que sería en marzo cuando por fin les llegara el recurso.

Sin embargo, fue hasta finales de mayo cuando recibieron la notificación y seguirán esperando a que se les entregue el dinero que se contempla invertir en la remodelación de algunas áreas, compra de equipo anticovid y de insumos básicos.

Con la llamada "Rifa del Avión Presidencial" hubo 100 ganadores, cada uno con un monto de 20 millones de pesos, entre los que resultó afortunado el hospital porteño, pero la promesa de recibirlo aún sigue en el aire.





