Preparan nueva entrega de tarjetas de Mujeres con Bienestar: fechas para la segunda etapa

El gobierno del Estado de México retomará la entrega de las tarjetas del programa Mujere con Bienestar, con el que la administración de Delfina Gómez sustituyó el Salario Rosa.

De acuerdo con información de la Secretaría de Bienestar, con la entrega de las tarjetas en diciembre se concluyó la primera etapa de la entrega, sin embargo, entre enero y febrero se iniciará la segunda etapa de entrega de plásticos.

En esta segunda etapa no habrá nuevos registros, no obstante, las mujeres que se inscribieron al programa que cuentan con su folio y no fueron convocadas en la primera ronda recibirán la tan esperada llamada.

Los registros considerados para recibir el beneficio de Mujeres con Bienestar son los de las mujeres que ingresaron su solicitud en diciembre.

Una vez que las mujeres beneficiarias sean convocadas vía telefónica, se les informará la dinámica para que reciban su tarjeta, a través de la cual se les hará el depósito bimestral de dos mil 500 pesos. Hasta este momento no se ha confirmado el número exacto de tarjetas a entregar.

El programa de Mujeres con Bienestar no sólo sustituye al programa Familias Fuertes Salario Rosa sino que también tiene el propósito de favorecer a aquellas que están en situación de vulnerabilidad.

Además del apoyo económico bimestral, el programa ofrece a las beneficiarias acceso a servicios de asistencia jurídica y para la salud, acceso a distintas opciones educativas (de cualquier tipo y nivel), acceso a distintas opciones de capacitación para el bienestar, a servicios de seguridad social y a servicios para el bienestar animal, entre otros.

Cabe mencionar que desde el pasado 23 de diciembre inició la entrega de efectivo a las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar de la primera etapa.

Publicado originalmente en El Sol de Toluca