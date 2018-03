Presenta gobierno de Tabasco denuncia penal contra taxistas alborotadores

Interponen denuncia contra quienes encabezaron la protesta de taxis que causó caos en la capital tabasqueña y provocó pérdidas millonarias a comerciantes.



El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Fernando Valenzuela Pernas, confirmó que se dieron por iniciadas las órdenes de investigación tras la denuncia presentada por el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

“El área jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentó una denuncia por hechos, se recepcionó, se tomó la declaración y con esto se inició las labores de investigación que están siendo recabadas a través de videocámaras para su análisis correspondiente”, sostuvo en entrevista.

Explicó que será el Ministerio Público quien, conforme a las pruebas recabadas, determine si la conducta de los taxistas es un delito de obstrucción de vías de comunicación.

Los detenidos durante el enfrentamiento de policías y taxistas no fueron puestos a disposición de la Fiscalía, tras ser detenidos por efectivos de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), aclaró.

De igual forma, el fiscal confirmó que los transportistas implicados no han acudido ante esta instancia interponer alguna denuncia, refiriendo que en la denuncia se especificó la participación de entre cinco a seis personas, todos ellos líderes transportistas.





PÉRDIDAS MILLONARIAS

Pérdidas económicas de por lo menos 4.5 millones de pesos sufrió el sector comercio local por la disminución de hasta un 60% de sus ventas el pasado martes, como consecuencia de los bloqueos por parte de los taxistas que mantuvieron paralizadas las actividades económicas.

Lo anterior sin contar las pérdidas millonarias de las grandes cadenas de autoservicios, así como las instituciones bancarias y la prestación de diversos servicios, lo que hace, hasta el momento, incuantificable los daños ocasionados por esta manifestación.

Tan solo en la ciudad de Villahermosa hay unos dos mil 200 establecimientos comerciales afiliados a la Canaco, cuyas pérdidas oscilaron desde los mil a los dos mil pesos, de donde se obtiene que las pérdidas irían en un rango mínimo de 2.2 millones hasta un máximo de 4.4 millones de pesos.

No obstante hubo micronegocios que perdieron la venta del día, que en promedio es de 500 a 600 pesos como el caso de Ferretería Iván, ubicada en la avenida 27 de Febrero que fue uno de los puntos principales del bloqueo.

Iván Canabal, propietario del local situado frente a la Plazuela del Águila, comentó que perdió prácticamente la venta del día ya que no hubo acceso a esa zona durante más de 9 horas.

En tanto que Leticia Ovando, de la botica Nueva situada en esa misma avenida, indicó que las ventas para ellos disminuyeron hasta cien por ciento, aunque reconoció que no hubo desmanes de parte de los manifestantes hacia los negocios instalados en la zona.

Con ella coincidió Marisa Suárez, de una Agencia de Pronósticos, quien señaló que la pérdida de ese negocio fue de 2 mil pesos.

De acuerdo al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Miguel Angel de la Fuente Herrera, las pérdidas son incuantificables, ya que no es sólo dejar de vender una mercancía, sino que se pudo perder una cita de negocios, un vuelo, hasta la impartición de talleres que tenían organizados y que se tuvieron que pasar para hoy o mañana.

“Esto ya genera una pérdida por tener que contratar otra vez el salón, además los centros comerciales estaban semivacíos, por lo que consideramos que sí se generó una gran pérdida”, expresó.

Indicó que en Villahermosa hay unos 2 mil 200 negocios afiliados a la Canaco que de alguna u otra manera resintieron esta situación: “Pues yo tengo que por las ventas se nos cayeron a un 60 por ciento, se nos vinieron abajo porque ya en la tarde ya hubo un poco más, pero en esas horas que estuvo el bloqueo tuvimos el problema desde la apertura de nuestros locales, retrasos en la llegada de nuestros trabajadores, los equipos de reparto de transporte se vieron paralizados, no se pudo entregar mercancías, no se pudieron dar los servicios, sí es un poco difícil cuantificarlo pero todo eso se paralizó por estar afectada la circulación”, argumentó.

Añadió que esto no sólo afectó a la capital del estado, ya que en algunos municipios hubo desabasto de algunas cosas que no llegaron a tiempo, los consumibles, lo del día, productos que se llegan a perder como la fruta, “todo eso que a veces no llegó a tiempo sí fue complicado hasta para algunos municipios”.

Por ello, hizo votos para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse; “pedimos que haya el diálogo, la cordura para tener el mejor acuerdo, porque en base a eso se dio la molestia de la ciudadanía en muchos puntos, hubo enfrentamientos, golpes, no tenesmo por qué llegar a eso, si se está buscando negociar que se haga en una mesa de trabajo, no en la calle”, concluyó.





PENA

De haber elementos que comprueben, el delito serÍa por la obstrucción a las vías de comunicación