Prevén que se extienda juicio del Larry por asesinato de Miroslava

CHIHUAHUA. Los abogados defensores de Juan Carlos N., alias El Larry, uno de los presuntos responsables del asesinato de la periodista Miroslava Breach, citaron para mañana a sus últimos tres, sin embargo, si las condiciones climáticas del estado persisten se podría posponer la audiencia, ya que los citados proceden del municipio de Chinipas, el cual se encuentra incomunicado por la nieve y la cristalización de las carreteras.

Los testigos de la defensa, de nombres Jesús, Javier y Gabriel, fueron llamados para testificar que El Larry, es un granjero que labora de forma honrada en Chinípas, así como para que declaren sobre las actividades de éste en el mes de marzo de 2017, fecha en que fue asesinada la periodista, y si conocen alguna relación del acusado con el grupo de Los Salazar.

Los citatorios para los testigos fueron otorgados ayer y se prevé que el juicio finalice mañana, sin embargo, si los testigos no pueden ser trasladados a la capital del estado por las intensas nevadas en la sierra, la audiencia se pospondrá hasta el miércoles 11 de marzo, debido a que los juzgados federales en Chihuahua se unirá al paro nacional de mujeres del 9 de marzo y ya hay audiencias programadas para el martes 10.

COMPARECE EL FISCAL ESTATAL

César Augusto Peniche, fiscal general de Chihuahua, compareció ayer vía videoconferencia en el juicio contra El Larry, en el que declaró que seis números de telefonía celular fueron claves para la identificación de los responsables del homicidio de la periodista.

El funcionario explicó que en su intervención directa en el caso consistió en solicitar la autorización de un juez federal para que la empresa Telcel entregara datos personales y privados de los seis números celulares que fueron identificados en la escena del crimen.

La defensa cuestionó al fiscal sobre el origen de los números de teléfono y los elementos que tenía para iniciar una investigación sobre éstos, a lo que César Augusto Peniche contestó que se obtuvieron a través del análisis e investigaciones que previamente peritos, analistas y ministerio públicos obtuvieron en las investigaciones correspondientes.

No conformes con la respuesta, la defensa pidió al juez federal considerar al fiscal general como un “testigo hostil” por no responder el cuestionamiento que planteaba la defensa, toda vez que en al menos cuatro ocasiones le realizó el mismo planteamiento. El juez resolvió negó esa petición, toda vez que el fiscal no se había negado a contestar y que la defensa no sentó las bases necesarias para hacer calificar al testigo como hostil.