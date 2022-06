El primer aborto legal en Guerrero lo realizan en la Montaña

En un hospital público, ubicado en la zona de la Montaña baja del estado, se interrumpió el primer embarazo por elección con once semanas y fue el caso de Maria de 21 años de edad, quien tomó esa decisión a pesar de que no había riesgo en la gestación ni fue producto de una violación.

Sin embargo, a pesar de que la interrupción del embarazo es legal en Guerrero desde hace un mes, María se tuvo que enfrentar a médicos que no querían respetar su decisión.

El 17 de mayo, el Congreso del estado aprobó con mayoría de votos la ley para despenalizar el aborto y se convirtió el octava entidad en hacerlo.

Con esta ley permite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, además se avaló derogar el artículo 158 del código penal del estado y que penalizaba de 1 a 3 años a las mujeres que se someterían a un aborto voluntario.

También se eliminó la denuncia penal en caso de violación y que era un requisito para que se les pudiera atender en los hospitales e interrumpir el embarazo.

Gady Aleli Dircio Cuautla, coordinadora de la Red por los derechos sexuales reproductivos en Guerrero, otorgó el asesoramiento y acompañamiento a María, quien con el apoyo de sus padres, estuvo tres días hospitalizada para que los médicos llevaran acabo el procedimiento de interrumpir el embarazo por elección.

María tenía un embarazo normal pero ella decidió a sus once semanas ya no seguir e hizo uso de su derecho reproductivo, la cuál la ampara la ley para despenalizar el aborto que hace un mes se aprobó y pudo acceder al servicio de salud pública para su interrupción.

La interrupción del embarazo fue hace una semana, pero antes María intentó abortar con medicamento y al volverse hace un ultrasonido el producto seguía en su vientre en buen estado.

Gady dio asesoría a María, debido a que ella estaba decidida a no continuar con el embarazo por lo que se canalizo directamente al servicio de salud pública de su localidad.

Dijo que el responsable de aborto seguro de la Secretaría de Salud en el estado atendió el caso de manera pronta y a María la recibió primero un doctor y una psicóloga pero estuvo hospitalizada tres días sin hacerle nada.

De acuerdo con información de María y su familia, en el hospital los médicos buscaban que estuviera internada 15 días o hasta un mes con el argumento de que el embarazo no era de riesgo.

Señaló que el responsable de aborto seguro tuvo que enviar una comisión para intervenir y los médicos pudieran brindar el servicio y practicarle el aborto que se logró con éxito la semana pasada en el transcurso de la tarde.

“Este era un abordo por elección por eso hubo un poco resistencia, no ponía en riesgo su vida, no era que venía por malformación el producto, no era por embarazo utópico y no fue por violencia sexual era simplemente porque ella decidió que no era el momento de continuar”.

Lamentó que María se encontró con la resistencia por parte de médicos debido a que era un embarazo normal y la decisión era electiva, es por eso que se dio un poco más de demora en la interrupción y garantizarle el servicio.

“La querían tener 15 a un mes en el hospital internada porque no era de riesgo el embarazo y no era una prioridad para los médicos, ella entro el día lunes y salió hasta el viernes”señaló.

Comentó que hace falta un poco más de sensibilización por parte de los médicos y personal de salud del área de obstetricia pues a pesar de que se aprobó la ley está aprobada no garantiza que accedan fácil a interrumpir el embarazo.

Añadió que la intervención del responsable del área de aborto seguro de la Secretaría de Salud fue fundamental para que la interrupción fuera exitoso y se realizará de manera rápida.

Nota publicada en El Sol de Acapulco