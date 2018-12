Prohíben a edil panista de Tijuana difundir racismo contra migrantes

Tijuana.- Un juez federal ordenó al presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, abstenerse de hacer comentarios negativos sobre las caravana migrante, así como remitir a los migrantes centroamericanos al Instituto Nacional de Migración.



La asociación civil Alma Migrante promovió un juicio de amparo contra la detención arbitraria e ilegal de las personas en contexto de migración. Los días 14 y 21 de diciembre, se emitió la suspensión definitiva dictada en protección de los derechos de los migrantes.



El Juzgado Primero de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales del decimoquinto circuito ordenó al alcalde de Tijuana “abstenerse de realizar declaraciones que transmitan un mensaje negativo sobre las personas migrantes”, lo mismo para el personal que labora dentro de la administración municipal.

De igual forma, le instruye proporcionar a la población en general, a las personas migrantes y a los servidores públicos, información completa sobre los derechos de los migrantes.



Además, el primer edil deberá girar instrucciones a los jueces municipales para que se dejen de extralimitar sus funciones, es decir, remitir personas migrantes al Instituto de Migración.

Bastará con mencionar la existencia del amparo número 1597/2018 para hacer efectivo el derecho de las personas en contexto de migración a no ser remitidas al Instituto de Nacional de Migración en caso de que sean detenidas por la policía municipal.

ES UNA TOTAL CENSURA: GASTELUM

A través de un video difundido en sus redes sociales, el presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, condenó la notificación del juez federal.

En su oficina de Palacio Municipal, el alcalde criticó la medida que le impide “realizar declaraciones que transmitan un mensaje negativo sobre las personas migrantes”.

“Es una total censura a la libertad de expresión. No es posible que, por los derechos de los tijuanenses, una autoridad vulnere la garantía individual de la libertad de expresión. Eso no se vale; no es correcto”, manifestó.



Gastélum Buenrostro también habló sobre la orden girada a la policía municipal, que no le permitirá remitir migrantes al Instituto Nacional de Migración.

“O sea si un migrante comete una conducta violatoria de nuestra autoridad, ¿los jueces no deben avisarle al INAMI que está un migrante detenido por faltas al buen gobierno? Quiere decir que me están permitiendo que hagan y deshagan los que ellos quieran en perjuicio de Tijuana”, expresó el munícipe.

En el mensaje de alrededor de cuatro minutos de duración, el alcalde responsabilizó al juzgado sobre posibles afectaciones a los derechos humanos de los tijuanenses.

“Denoto que no les importan los derechos de nosotros los tijuanenses; nuestros derechos, los derechas de los niños, de los mayores de edad, de los vecinos que sufrieron adversidades con la estancia de las personas”, concluyó.