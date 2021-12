Protección Civil de Chiapas publica lista de migrantes atendidos por la volcadura de tráiler

Luego del accidente donde un tráiler volcó sobre la carretera a Chiapa de Corzo, la cifra de decesos sigue aumentando 55 muertos y 105 heridos, así lo confirmo el gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas esta mañana por medio de sus redes sociales

Tras el accidente de ayer, lamentablemente hoy falleció una persona más (suman 55 fallecidos). En conjunto con el Gobierno Federal, garantizamos a los lesionados y familias de los fallecidos que no están solos. He instruido brindar atención necesaria, no escatimaremos esfuerzos. — Rutilio Escandón (@RutilioEscandon) December 10, 2021

También se ha puesto a disposición una lista con los datos de las personas lesionadas y los hospitales donde se encuentran

La Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía de Distrito Centro en coordinación de la Delegación de la Fiscalía General de la República, realizan las primeras investigaciones relacionadas con el accidente en el que fallecieron inmigrantes centroamericanos, suscitado en el municipio de Chiapa de Corzo.

Las personas heridas fueron canalizadas a diversos hospitales de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, mientras que las personas fallecidas fueron trasladadas al Servicio Médico Forense de la Fiscalía del Estado, con apoyo de la Policía Federal Ministerial y la Guardia Nacional.

|| Con información de Karla García | El Heraldo de Chiapas ||

