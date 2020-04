Periodistas de Acapulco exigen justicia por muerte de reportero Víctor Álvarez

Guerrero.- Trabajadores de medios de comunicación en Acapulco marcharon y bloquearon la avenida costera Miguel Alemán para exigir justicia por el asesinato del periodista Víctor Álvarez, quien fue privado de su libertad desde el pasado 1 de abril del año en curso.

Desde las 10:00 horas de este lunes, unos 25 comunicadores se dieron cita en la mencionada arteria vial a la altura de la glorieta de la Diana Cazadora para denunciar que la actividad informativa en la entidad es una de las más riesgosas, debido a que del 2016 a la fecha han sido ultimados un total de siete reporteros, realizando una marcha que culminó en el Asta Bandera.

"Hoy convocamos y congregamos a todos los compañeros de tropa, comunicadores, reporteros y periodistas para exigir en primer orden justicia por Víctor Álvarez Chavez que lo conocíamos como el Apontito", dijo ante los medios el reportero Ignacio Hernández.

Los inconformes criticaron que la Fiscalía General del Estado no ha logrado hacer justicia con las investigaciones emprendidas en los distintos caos de homicidios, por lo que llamaron al titular de la dependencia Jorge Zuriel de los Santos Barrila para que agilice los procedimientos y dé con el paradero de los responsables.

Por otra parte, otro grupo de personas bloquearon la principal arteria turística del puerto de manera parcial, teniendo como bandera el crimen de Víctor Álvarez y la exigencia de justicia.

Luego de unos minutos la costera fue liberada, no sin antes reiterar que los periodistas en Acapulco continuarán exigiendo justicia para su compañero y los demás que han muerto en presuntas manos del crimen organizado.

Víctor Fernando Álvarez, director del portal Punto por Punto, fue desaparecido el pasado 2 de abril en el puerto de Acapulco.

Pese a esto, sus familiares no pudieron levantar la denuncia correspondiente ante el ministerio público, ya que según las autoridades debían esperar 72 horas para comenzar con la investigación, según denunciaron.

Víctor "Apontito" Álvarez es el segundo periodista asesinado en México en lo que va del año, después del homicidio de la periodista María Elena Ferral, ocurrido el 30 de marzo, en el estado de Veracruz.

"No hay garantías en nuestro trabajo, aquí en Acapulco estamos desamparados totalmente. A mí me han amenazado, al igual que a los empresarios, políticos, no hay seguridad, ahora sí que cada quien se rasca con sus propias uñas", comentó otro reportero, Salvador Serna.

México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo.



Según la ONG Artículo 19, del año 2000 a la fecha se han documentado 131 asesinatos de periodistas en México.



El estado de Guerrero es uno de los más afectados por la violencia en México, con cientos de muertos desde la desaparición de 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa en septiembre de 2014 en Iguala a manos de policías corruptos y miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.



Además, al menos seis reporteros han sido asesinados en Guerrero desde 2016.





