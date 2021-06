Once horas después, Puebla libera a los 43 normalistas tras disturbios en Casa Aguayo

Puebla.- Tras calificar la movilización de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles de Ávila Castillo como un amago al gobierno del estado, no como una verdadera protesta estudiantil, el gobernador confirmó que hubo 43 detenidos, aseguró que todas las alumnas quedaron en libertad desde las 6 de la mañana de este 2 de junio y que si no hubiera intervenido la fuerza pública los hechos se habrían salido de control.

Fue la tarde de este 01 de junio que decenas de alumnas, acompañadas por un presunto grupo de choque llegaron a manifestarse en Casa Aguayo, por lo que fueron desalojados con gases lacrimógenos por elementos de seguridad estatal. Durante los hechos, los policías apartaron a las estudiantes del resto del contingente y detuvieron a los jóvenes para subirlos a sus unidades.

Ante estos hechos, Miguel Barbosa, salió a negar represión por parte de su administración, dijo que los manifestantes llegaron de manera violenta y que no sólo fueron alumnas poblanas, sino que también acudieron estudiantes de Michoacán, Morelos y hasta de Ayotzinapa. En este último punto dijo que los más violentos fueron los de Guerrero.

"El uso de la fuerza no es de este gobierno, su medio, su táctica, su instrumento, no lo es, pero ayer fue agredida la instalación del gobierno y fuerzas del orden, pudieron haber ocurrido hechos mayores sino se hubiera actuado con la debida estrategia policial, pudo haber llegado a términos mayores y no fue así”, expresó.

En su opinión, todo este panorama tiene que ver con los intereses políticos rumbo al proceso electoral, ya que este tipo de escuelas se están manifestando a nivel nacional por defender sus ideales. Sin embargo, no señaló a algún grupo en especifico que las alumnas quieran beneficiar con sus marchas.

Aprovechó para informar que, al mismo tiempo de la manifestación, en la Secretaría de Educación hubo una reunión en donde las representantes de la Normal Rural “Carmen Serdán” se negaron a dialogar con la autoridad estatal. Incluso les dieron una cita para el viernes, pero ellas querían ver al mandatario en ese mismo momento.

Luego de lamentar todo lo anterior, pidió a la Secretaría de Educación nuevamente entablar dialogo de manera inmediata con las estudiantes de la Escuela Carmen Serdán, pero sin intermediarios como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y con “instigadores” de otras normales.

Agregó que sus planteamientos no son ciertos y que su gobierno tiene cubierta la mayor parte de sus peticiones, así como compromisos. Incluso que todo es verificable.

“Hay 43 detenidos llevados ante la presencia de personas de derechos humanos, de notarios públicos, defensores de oficio, ante la Fiscalía en sus instalaciones que tiene en el C5 y ahí se les tomó su declaración y después de tomarles su declaración y certificar su estado de salud, todo lo demás, quedaron en libertad, sujetos a los procedimientos de la ley”, comentó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación, Melitón Lozano Pérez, reiteró la información que dijo el mandatario y sumó que ellas retiraron a los trabajadores del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos y por ello, no se han concretado las obras en su institución.

Pidieron otra beca, pero las reglas de operación no les permite hacer esto, debido a que ellas cuentan con la beca Benito Juárez y cada domingo reciben 28 pesos para sus gastos personales.

También solicitaron un incremento en su presupuesto del 15 al 20 por ciento, pero hasta junio se harán los tramites para ver si esto es viable y la respuesta no depende del gobierno estatal. El secretario consideró que al no dar el sí a todas estas peticiones, las alumnas tomaron la decisión de llegar a Casa Aguayo a manifestarse









Te recomendamos el podcast ⬇️

Acast

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Deezer

Amazon Music