Queman "avión presidencial" en marcha de Aguascalientes

Aguascalientes.- Después de marchar por calles de Aguascalientes, cientos de mujeres se reunieron en la Plaza de la Patria en donde realizaron un mitin.

En el lugar fue quemado una réplica de cartón del avión presidencial, en el que fueron escritos los nombres de los hombres acusados de feminicidio en el estado.

Hombro con hombro caminaron legisladoras, líderes empresariales e incluso, la alcaldesa de esta capital, Teresa Jiménez Esquivel y junto a ella, la maestra jubilada María de Jesús Rangel, de tendencia comunista.

En el país, señalaba una de las cientos de pancartas, a diario son asesinadas 10 mujeres, el nombre de las víctimas de feminicidio en Aguascalientes, fue colocado en volantes que se pegaron en la puerta del Palacio de Gobierno.

Mujeres efectuaron la manifestación más numerosa registrada en el estado | Karla Barba | El Sol del Centro

La marcha inició poco después de las 17:00 y ocupó no sólo toda la extensión de la avenida Madero, la más céntrica del estado, por la que caminaron hasta la Plaza de la Patria, sino también las banquetas.

Fueron no únicamente mujeres jóvenes, las había de edad avanzada que iban acompañadas por sus nietas y sus hijas, fue una marcha convocada por diversas organizaciones pero no encabezada por alguna de ellas en lo particular, eran sólo mujeres exigiendo vivir con seguridad.

Marcha feminista del 8M en Aguascalientes | Karla Barba | El Sol del Centro

Mantas y cartulinas las había por centenas, y en ninguna de ellas difícilmente se repetía alguna frase o consigna “Queremos vivir libres y sin miedo”, “Somos malas y podemos ser peores”, advertían.

Mujeres de todas las edades marcharon contra la violencia machista | Karla Barba | El Sol del Centro

Durante la marcha y el mitin, se olvidó la amenaza de correr a los hombres, algunos incluso, caminaron junto a ellas y se nos permitió tomar fotografías y filmar el desarrollo de la manifestación, pero advirtieron

Es necesario acabar con el patriarcado que domina a MéxicoGrupos feministas de Aguascalientes

Fue una marcha, comentó una de las manifestantes por el hartazgo y temores que existen entre la población femenina de ser agredidas o asesinadas “estamos pidiendo un alto a la violencia, que el Gobierno recapacite sobre lo que está pasando, que haga caso de las denuncias que se presentan, que se realicen las investigación correspondientes y se apliquen las sanciones necesarias”.

Volantes con el nombre de las víctimas de feminicidio en el estado | Karla Barba | El Sol del Centro

SENTENCIA

Sin mujeres ni revolución ni cuarta transformación gritaron a coro en el centro de la Plaza de la Patria