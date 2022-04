"Queremos a nuestra niña", papá de Debanhi no pierde la esperanza de hallarla

Mario Escobar Salazar, padre de Dabanhi Susana Escobar Bazaldua, jovencita desaparecida el pasado 8 de abril, denunció que las versiones que tiene la Fiscalía sobre el caso de su hija son contradictorias, por lo que se mostró destrozado y aseguró que continuarán la investigación de su propia mano pues "queremos a nuestra hija de vuelta".

En entrevista con Aristegui en Vivo, el padre de familia describió que las versiones de las autoridades chocan entre sí, pues algunas señalan que el conductor del vehículo en el que viajaba la abandonó en medio carretera, mientras que otras señalan que la chica quedó sola en la vialidad luego de discutir con sus amigas que la acompañaban a la fiesta.

"Queremos aclarar todo eso, porque es incoherente que dejen a una muchacha de 18 años a media carretera donde hay mucha inseguridad; no hay luces, no pasan camiones", señaló además que la versión de que sus amigas la dejaran en la carretera "no cuadra", pues fueron juntas a la fiesta.

A pesar de tal incertidumbre, Mario Escobar aún confía en el avance de la Fiscalía, no obstante asegura que la investigación también continuará de su propia mano a través de colectivos de búsqueda que implementó con amigos y familias de su hija.

Su grupo de conocidos inició la búsqueda de algún indicio de su paradero desde el día posterior a su desaparición.

La situación de la familia Escobar los ha dejado vulnerables. El padre de familia señala que algunas personas juegan con su dolor pues "por juego o extorsión" mienten sobre su paradero.

Hay un detenido por el caso de Dabanhi Susana

La Fiscalía de Nuevo León informó que detuvieron a un sujeto de nombre Jesús ‘N’, de 46 años, quien supuestamente está involucrado en la desaparición de la joven.

A pesar de revelar lo anterior, las autoridades no han confirmado si se trata del responsable de su extravío.