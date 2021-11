Rechazan replaqueo en NL, la califican de impuesto disfrazado de inseguridad

Monterrey-. Este jueves, organizaciones de taxistas de Nuevo León, así como el diputado local por Morena, Waldo Fernández, rechazaron la iniciativa del gobierno de Samuel García sobre el replaqueo, calificándola de una acción recaudatoria que afectará a los propietarios de vehículos.

"Es lo mismo que El Bronco, solamente buscan captar recursos a costa de quien tiene un vehículo. Los diputados traidores no deben permitir esa acción de cambiar placas con el pretexto de la inseguridad, como si hoy no estuvieran registradas las actuales", acusó Osvaldo Serna Servín, secretario general de la Federación Estatal de Sindicatos de Trabajadores del Autotransporte de la CROC.

Para Arturo Rodríguez, dirigente de Fuerza Estatal Taxistas, Samuel García quiere disfrazar de replaqueo un impuesto recaudatorio por inseguridad, aunque ya la tesorería estatal y el Instituto de Movilidad se dedican a perseguir y aplicar multas a los taxistas. "Esta es la nueva política. ¿Dónde está el cambio de la vieja política a la nueva política?, interroga.

"Saliendo de una pandemia le van a generar un costo adicional a tus bolsillos, pidiendo un replaqueo, aduciendo temas de seguridad", opinó a su vez el diputado Waldo Fernández.

Rechazó que el replaqueo sea por motivos de seguridad. "¿Que las placas que tu traes no te las dio el gobierno? nuestras placas nos las dio el Gobierno y ahora resulta que son inseguras, pues entonces en qué mundo estamos".

"No hay que dejarnos, ya basta de estarle cobrando al ciudadano el costo de las ineficiencias de los gobiernos ya sea anteriores porque no los persiguen o actuales porque simple y sencillamente no saben gastar su dinero", abundó el legislador.

Arturo Rodríguez vislumbra que los 3 mil camiones que el gobierno estatal que comprará, quiera pagarlos con la recaudación del replaqueo y otros impuestos y alertó a estos intentos de grabar a los ciudadanos.

"Que los diputados traidores al pueblo se pongan del lado de los ciudadanos, de los trabajadores y rechacen las acciones de un gobernador que blofea y gobierna desde las redes sociales", advirtió por su parte Serna Servín, quien no duda en que los miles de ciudadanos salgan a las calles a protestar contra el replaqueo.

En la entidad circulan más de dos millones de vehículos que necesariamente tendrían que adquirir nuevas placas si se aprueba en definitiva la propuesta que hacen Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.









