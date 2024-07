Reconocimiento genético de los restos de Pasta de Conchos se harán en la CDMX

Al desmentir que se hayan encontrado restos de 19 cuerpos en Pasta de Conchos, el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) Efraín Gastelum Padilla, dio a conocer que el reconocimiento genético de los restos se realizará en la Ciudad de México por peritos de los laboratorios de esta Institución judicial.

Gastelum Padilla destacó que "va para largo" la recuperación de los restos que se puedan ir encontrando, los cuales son resguardados en Coahuila, pues a la Ciudad de México solo se mandan las muestras genéticas para confrontarlas con las que se tienen de deudos de los mineros fallecidos.

Reiteró que es falso que se hayan encontrado fragmentos de 19 cuerpos y que no sabe de dónde sacó esa información el medio que lo dio a conocer y que hasta el momento, sólo se tienen restos de un cuerpo completo y piezas mínimas óseas, las cuales se desconoce a quién o quiénes pertenezcan.

“No vamos a estar dando información de quien pertenecen los restos que se vayan encontrado porque las muestras genéticas se mandan a México y el proceso de cotejo de las mismas es una tarea científica tediosa y prolongada".

“Hasta que se termine el proceso de investigación de los sucedido en Pasta de Conchos será cuando comencemos a dar los resultados que arrojen la misma, la cual no se ha cerrado y se le siguen agregando datos de prueba”.

Dijo que después de las investigaciones, a quienes o quien resulte responsable del hecho solo se le configurará el delito de homicidio culposo, no como menciona un medio como "homicidio industrial" por la cantidad de muertos que hubo, porque este delito no existe.

“Las carpeta de investigación tiene toda la información que ha sido proporcionada por los familiares de las víctimas".

“No podemos decir que es un caso que se pueda resolver en un día o en unas semanas, trabajamos en la investigación pero el propósito es la recuperación de los cuerpos que vayamos encontrando”, manifestó.

“Además no hay una cantidad exacta de cuántos cuerpos se vayan extrayendo por día, porque no lo sabemos. Nosotros trabajamos bajo un protocolo establecido todos los días y no sabemos ni cuántos ni en dónde los vamos a encontrar”, indicó.

Gastelum externó que están trabajando en este momento en la denominada Lumbrera 1, que después pasarán a la Lumbrera 2 y que terminarán en un tercer punto que ya tienen identificado y al que llegarán al mismo en la medida en que las excavaciones lo permitan.

