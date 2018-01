Reconstrucción de Oaxaca en pausa

Tras cumplirse cuatro meses del terremoto que sacudió al Istmo de Tehuantepec no hay avances considerables en el tema de la reconstrucción de viviendas. En un recorrido realizado por Juchitán, municipio más afectado, se pudo comprobar que hay viviendas que aún no han sido demolidas, además de que todavía no se realiza el levantamiento de escombros en varias calles del municipio.

Se tiene previsto que en dos meses se tengan todas las casas demolidas y se haga el levantamiento de todo el escombro para que los damnificados continúen con la reconstrucción de sus viviendas.

Otras de las cosas que ha retrasado la reconstrucción es que todas las tiendas del municipio no cuentan con el material suficiente para surtir a las familias, y hacen ventas por pedidos hasta para dos meses.

"No hay material en las tiendas, tenemos que esperar a que les surtan para poder comprar, o en su caso hacer los pedidos", dijo uno de los afectados.

La mano de obra es otra de las problemáticas que están pasando los damnificados en la comunidad de Juchitán, ya que no hay albañiles.

Los pocos que hay cobran el día de 450 a 500 pesos, lo que ha generado inconformidad en algunos damnificados.

En el tema de escuelas y templos la situación no es diferente, las iglesias se mantienen igual como quedaron. La reconstrucción de escuelas se espera que se culminen hasta el mes de abril.