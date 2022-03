Recuerdan en el Campo Algodonero a mujeres víctimas de feminicidio y violencia en Juárez

Para la Red Mesa de Mujeres este 8 de marzo no es un día de felicitar, es un día de conmemorar y recordar a todas aquellas mujeres que han sido víctimas de feminicidio y de violencia en Ciudad Juárez y todo el mundo.

"No es un día de festejo, es un día de lucha y de protesta, también es un día de exigencias, de exigencia de acceso a la justicia para todas las mujeres", dijo Yadira Cortés, representante de la Red Mesa de Mujeres durante la Apertura de los Encuentros Feministas 2022, desde el Campo Algodonero.

Foto: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

Mencionó que de manera vergonzosa en el 2021 fueron asesinadas 171 mujeres y en lo que va del 2022 ya van 27 víctimas mortales y recalcó que el 80% de las mujeres en Juárez son violentadas.

Indicó que el Campo Algodonero es un recordatorio al gobierno que tiene responsabilidad en la violencia homicida y de no generar cultura a la no violencia y que permita entender que el cuerpo de una mujer no es el cuerpo que se debe de maltratar, menoscabar o que vale menos y mucho menos, asesinar.

Foto: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

Dijo que con la serie de eventos del Día de la Mujer, esperan que la Gobernadora, María Eugenia Campos, aplique un mayor presupuesto a la Fiscalía de Género, a los institutos de la mujeres y a programas de prevención.

La Gobernadora ha dicho tener interés en estos temas, en involucrarse mucho más en la temática de violencia contra la mujer, esperamos que pase del interés a la acción, a la acción efectiva, dijo Yadira.

Foto: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

Durante el evento en el Campo Algodonero dieron lectura a un posicionamiento acompañadas por madres de mujeres desaparecidas y de otras organizaciones de la sociedad civil en defensa de la mujer.

“El estado mexicano sigue en deuda con nosotras las mujeres”, señalaron.