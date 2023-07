Recuperan cuerpos de mineros fallecidos en pozo de carbón en Sabinas, Coahuila

Luego del reporte de un accidente en un pozo de extracción de carbón en el ejido El Mezquite del municipio de Sabinas, Coahuila, en el que dos personas murieron, las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno montaron un operativo para recuperar los cuerpos de los mineros fallecidos.

Las autoridades recuperaron los cuerpos de José Guadalupe Esparza Pérez de 40 años y de Juan Jesús Zapata Alfaro de 29 años, ambos vecinos de Sabinas; en este procedimiento se rescató a un tercer minero, Luis Alberto Cortez Robles, a quien se trasladó para recibir atención médica por las lesiones causadas por la caída de un contenedor en que se introducían a la zona de extracción.

Juanita González, esposa de éste último, dijo a El Sol de la Laguna que “mi esposo ya tiene muchos años trabajando en la mina, con Orlando, el dueño, aunque no sé cómo se llama la empresa. Me enteré que había ocurrido un accidente y rápido me vine a ver qué pasó. Afortunadamente ya me informaron que mi marido está bien, pero no puede salir (porque ayuda en los trabajos de rescate)”.

Familiares de los trabajadores, congregados afuera de la minera, precisaron que presuntamente se reventó el cable de acero con el que baja el personal a dicho lugar, provocando la muerte instantánea de dos mineros.

Cerca de las cinco de la tarde, salió de la excavación Carlos Zapata, rescatista y padre de uno de los fallecidos, quien confirmó la causa del accidente y descartó cualquier otro riesgo en la zona de trabajo.

En todo este proceso, personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, recabaron la información necesaria para la integración de las carpetas de investigación para deslindar responsabilidades, asegurando el área para continuar con las labores periciales y dar parte a las autoridades competentes en el ámbito federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.