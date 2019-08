Red Naranja, la app del Edomex contra la violencia de género

TOLUCA. La Red Naranja es una aplicación móvil gratuita del gobierno del Estado de México que permite vincular a varias instituciones de atención de violencia de género para proporcionar ayuda inmediata a las mujeres y reforzar las acciones de prevención.

La aplicación está en operación desde el pasado ocho de marzo y cuenta con un menú con siete apartados, los cuales contienen: Líneas sin violencia y emergencias; Trata de personas, Prevención de la violencia de género, Atención para la mujer, Información sobre servicios itinerantes del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS), Personas desaparecidas y el Micrositio Red Naranja.

Las víctimas pueden comunicarse de forma directa a la línea por medio de la cual pueden denunciar la violencia de género; por su parte, la línea contra la trata de personas es para denunciar de forma anónima este delito, por si alguna persona está siendo usada o si conocen de un caso.

Esta aplicación también cuenta con un enlace directo al número de Emergencia Nacional 911 y a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem), por medio de la cual es posible reportar la desaparición o ausencia de una persona y agilizar el trámite de activación de la Alerta Amber, Odisea o Plateada Edomex, según sea el caso.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

La Red Naranja ofrece un vínculo directo con el Consejo Estatal de la Mujer para que él o la usuaria reciba información de talleres, pláticas y conferencias relacionadas con la prevención y reducción de la violencia de género en sus diversos tipos y modalidades.

En ese mismo apartado autoridades de planteles educativos pueden entrar a un enlace para el registro de talleres de prevención del embarazo adolescente con bebés virtuales.

La aplicación también ofrece contacto con las unidades de atención para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia, con los Centros de Atención Integral para la Mujer (CAIMS), los cuales ofrecen talleres y capacitaciones en computación, alta costura, estilismo, mujeres en la construcción y apoyo INEA, entre otros.

Los usuarios tienen contacto directo con las delegaciones y oficinas administrativas, en donde se proporciona atención y orientación administrativa sobre programas del CEMyBS, así como información de los servicios que ofrece.

Por otro lado, en esta sección aparecen las ubicaciones exactas por medio de la canalización del Google Maps de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y sus sedes, de la Secretaría de Salud mexiquense, de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM).

CASO DE VIOLENCIA

Erika N vivió una situación de violencia con su ahora exesposo desde que se convirtieron en novios, cuando ella tenía sólo 15 años de edad. Hoy día, y tras su separación, tiene una vida feliz y tranquila al lado de sus dos hijos de siete y ocho años de edad. Las agresiones, según la víctima, empezaron con situaciones de celos que cada vez se hicieron más fuertes.

"La relación comenzó como cualquier otra, él era muy atento, detallista y dulce. Los dos estábamos jóvenes cuando comenzamos a salir, yo tenía 18 y él sólo me ganaba por un año. Conforme pasó el tiempo comenzaron los celos y las prohibiciones, primero no quería que le hablara a equis persona, después ya no sólo era con mis amigos, sino hasta con algunos miembros de mi familia".

La joven pensó que las cosas cambiarían cuando se convirtieran en marido y mujer, sin embargo, ocurrió lo contrario.

"Cuando nos casamos ya no sólo eran los celos, llegaron las humillaciones, los desprecios, los jaloneos, los gritos. Yo ingenuamente creí que cuando quedé embarazada las cosas iban a mejorar pero obviamente no ocurrió".

Un año después de que su primogénita naciera, Erika se enteró que estaba embarazada nuevamente, situación que la armó de valor para pedir ayuda a su amiga más cercana.

"El segundo embarazo fue sumamente difícil, me sentía rota por dentro, decepcionada, estaba temerosa, tenía mucho miedo de que le hiciera algo a mis hijos si lo dejaba, pero mi mejor amiga me ayudó a armarme de valor para acabar con esa vida porque no podía seguir así, ya había golpes, ya había amenazas, ya había abusos de todo tipo y había de dos sopas, o me quedaba en esa relación y le daba un entorno de violencia a mis hijos y yo me arriesgaba incluso a que me matara en uno de sus arranques, o luchaba por salir adelante con mis hijos", recordó la madre de familia con un nudo en la garganta.

Cuando la familia de la joven se enteró de lo que había vivido en los últimos años, no dudaron en brindarle el apoyo necesario para salir adelante.

"Puse una denuncia en contra de esta persona, recibí ayuda psicológica, médica. Ahora mis hijos y yo vivimos con mis padres en un ambiente de paz, de amor y tranquilidad".

En la actualidad Erika trabaja en un call center y vende postres los fines de semana para obtener los suficientes recursos económicos para proveer de lo necesario a sus hijos.