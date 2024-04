Refinería en Tula de Allende, causan mal olor y daño a la salud

TULA DE ALLENDE, Hgo.- En esta ciudad diariamente se perciben malos olores a causa de la contaminación que genera la Refinería Miguel Hidalgo, ya que emite azufre en partículas que la población respira a toda horas del día y la noche.

Hace más de 45 años llegó Petróleos Mexicanos (PEMEX) que desfoga desorbitantes cantidades de ese material que reacciona con la humedad haciéndose ácido, explica la integrante de la asociación civil Todos Somos Tula, Edith Guzmán Godínez, quien aseveró que está prohibido el desfogue de azufre.

“A raíz de esta situación aquí hay enfermedades, entre ellas respiratorias, cáncer, gastrointestinales e infecciones en los ojos y piel, que padecen habitantes, pues la cabecera municipal de Tula de Allende está cerca de la Refinería, como a quince minutos", indica la entrevistada.

Nosotros sabemos de antemano que sí trajo progreso a la región, pero también mucha contaminación. Edith Guzmán Godínez

Aseguró que otro aspecto nocivo es que algunas estructuras metálicas y plantas de la factoría petrolera están muy viejas y hasta obsoletas, además que no se les da el mantenimiento necesario y ya dieron su vida útil, lo cual representa riesgo para los mismos trabajadores.

No se respeta la ley

Por su parte, el ambientalista Manuel Olguín Mena refiere que hay una legislación ambiental, pero no se acata.

“Nosotros como ciudadanos tenemos el derecho primordial a la vida y un entorno más sano y en la Refinería de Tula no se están haciendo las cosas bien, aunado a que la sociedad no es participativa. Al ver que el gobierno no está haciendo bien su trabajo deberíamos tomar un rol de más participación ahora”, menciona el informante.

Añadió que no deberían existir desechos en la empresa de Petróleos Mexicanos, ya que existe una legislación que prohíbe se tiren desechos al medio ambiente y la problemática va a seguir.

Manuel Olguín dio a conocer que las enfermedades como el cáncer son altas en esta zona de Hidalgo y representan un riesgo de salud pública.

“Se debería trabajar más en mejorar nuestro medio ambiente, que en la región haya una cultura medio ambiental alta y la Federación debería darle unos bonos verdes a esta zona de la entidad por todo el servicio prestado a la patria, pues aquí se produce el 60 por ciento de Producto Interno Bruto de Hidalgo y por lo menos hubiera algo de regreso a la gente”, puntualiza el activista.

Cambiar a energías limpias

En tanto, el delegado de la colonia Villas del Salitre, José Salamanca Rivera expuso que los malos olores que produce la Refinería Miguel Hidalgo es un tema importante a tratar a la brevedad, debido a la alta contaminación que generan diferentes plantas de PEMEX y que se percibe a través de vapores, gases y malos olores.

Cuando el aire no favorece para dispersarlos, estos residuos pesados bajan al nivel del piso y nos afectan a nosotros los pobladores durante todo el año.

"Estos pueden generar hasta intoxicación y afectación en las vías respiratorias y por ello que, con la modernización de la planta de PEMEX, se tome en cuenta que lo menos posible contamine y mejor genere energías limpias”, plantea el representante vecinal.

Vecino afectado por la contaminación de la refinería. | Foto: César Martínez / El Sol de Hidalgo

José Salamanca citó que los habitantes más perjudicados por esta situación nociva son los que viven en los alrededores del complejo petrolero, principalmente en las comunidades de El Llano, Bomintzhá y San Pedro Alpuyeca.

Finalizó diciendo que ojalá autoridades gubernamentales competentes tomen cartas en el asunto a la brevedad posible, ya que la contaminación que produce la refinería de PEMEX es un tema delicado para la salud de la gente.

Municipio, sin atribución para controlar PEMEX

Por otra parte, el área municipal de Protección Ambiental del Ayuntamiento de Tula no tiene jurisdicción en la regulación sobre las emisiones de olores que genera la Refinería Miguel Hidalgo, ya que al ser una industria federal le corresponde a SEMARNATH.

Sin embargo, si hubiera alguna denuncia ciudadana sí le da seguimiento y busca la manera que se pueda atender y darle la seguridad a los habitantes para que sean escuchados en el tema ambiental.

Lo anterior fue manifestado por la directora de esa dependencia pública local Anilú León Zúñiga, quien añadió que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (SEMARNATH) tiene una red de monitoreo de la calidad del aire y se encarga de verificar el estatus de la contaminación en esta zona de la entidad, donde habitan al menos 115 mil pobladores.

De esta forma se tiene un indicador más preciso para saber cómo está la calidad del aire en esta región de Hidalgo.