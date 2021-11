Refuerzan seguridad en Jalisco tras detención de esposa de "El Mencho"

El Fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, dio a conocer que Rosalinda G, esposa de Nemecio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no es buscada por la Justicia del estado.

Solís Gómez apunto que, tras la captura de Rosalinda, elementos de la policía estatal y municipales, así como fuerzas federales ajustaron el modelo de patrullaje en la zona metropolitana de Guadalajara para estar preparados ante una posible represalia por parte del grupo delictivo por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Tuvimos contacto con todas las áreas de seguridad para hacer un reajuste en el esquema de patrullaje, de vigilancia, pudiendo esperar algún tipo de reacción que no se ha presentado, esperamos que no se presente. Estamos preparados bajo un sistema de patrullaje diferente al ordinario del día a día. No recuerdo que la persona que mencionan tenga por ahí alguna investigación en el fuero común y tampoco recuerdo que haya sido relacionada en el homicidio del exgobernador”.

El Fiscal señaló que las autoridades del estado no tenían conocimiento del operativo hasta que la Sedena informó por medio de un comunicado.

“Mencionarles que ordinariamente este tipo de operativos por su delicadeza son llevados con extremo sigilo. Nos enteramos cuando el operativo ya había concluido, no había otra forma de estar enterado hasta que esto hubiera terminado. Nos enteramos por los propios medios de comunicación".

Justicia Detienen a esposa de El Mencho, líder del CJNG, en Jalisco

Rosalinda "N" fue detenida la noche del lunes, en cumplimiento de una orden de aprehensión, afuera de un restaurante ubicado en el cruce de Patria y Guadalupe, en la colonia Jardines de Guadalupe.

El mandamiento judicial habría sido emitido por indicios relacionados con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten.

Rosalinda "N" fue puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 “CPS Femenil Morelos”, en Coatlán del Río, Morelos, en donde ya había estado con anterioridad.

Su detención se considera un fuerte golpe a la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación.