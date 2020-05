Regreso a actividades en Puebla será la tercera semana de junio

Será hasta la tercera semana de junio cuando en Puebla se reactiven paulatinamente las actividades productivas en el estado, así lo adelantó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, la mañana de este martes.

El mandatario estatal afirmó que mañana se presentará el esquema regional de semáforo de desescalada en la entidad tras la parálisis causada por la pandemia de coronavirus.

“Con eso habremos creado condiciones de control por tres semanas, la que estamos viviendo, la última semana de mayo, dos semanas de junio y colaboremos todos para que tengamos una curva controlada, eso es la realidad que enfrentamos”

Aclaró que el esquema local no sustituye el calendario de la federación pero recalcó que hoy no están dadas las condiciones en Puebla para el regreso propuesto por el gobierno de AMLO.

“Hoy no hay condiciones y puede ser que cuando termine la segunda semana de mayo tampoco haya condiciones, pero tenemos que prepararnos para el regreso paulatino y regionalizado para las actividades productivas… pero no puede estar un estado sólo en un color cuando más del 70, 75% el porcentaje de contagios los tiene un municipio y no todos tienen ese porcentaje de contagios”.

Lo anterior durante la conferencia de prensa en la que se emite el corte diario del avance del SARS Cov-2 en la entidad y en la que se reportaron 151 nuevos contagiados de coronavirus con lo que la entidad suma un acumulado de 2 mil 314 enfermos.

En torno al número de fallecidos se informó que la cifra total es de 419 defunciones por la Covid-19, además que de 501 personas se encuentran hospitalizadas de las cuales 105 están internadas en áreas de terapia intensiva.