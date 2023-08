Renuncia Cristóbal Castañeda a la SSP de Sinaloa tras 7 años en el cargo

Culiacán, Sin.- Luego de más de siete años de permanecer en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, este viernes 25 de agosto presentó su renuncia el teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo.

Junto con él se va el subsecretario de Seguridad, Mayor Carlos Alberto Hernández Leyva, quien es parte del equipo de contacto del ya ex titular de la SSP del estado.

En su cuenta de X, el militar informó de manera escueta su salida de la dependencia sin ofrecer más detalles.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, me voy con el gusto de haber sumado para mejorar la situación de seguridad. Agradezco al gobernador Rubén Rocha por trabajar a su lado. Dejo mis mejores deseos a las y los sinaloenses".

Castañeda Camarillo llegó a Sinaloa en 2017 cuando entró al gobierno el priísta Quirino Ordaz Coppel. Primero estuvo como subsecretario de Seguridad y, tras el paso de varios generales en el puesto, ascendió a titular de esta secretaría clave en el estado.

Posteriormente, al llegar el morenista Rubén Rocha Moya como gobernador, afirmó que, por acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, se quedaría el teniente coronel en el cargo para darle continuidad a las estrategias de seguridad.

Estuvo al fente durante los dos culiacanazos

A Cristóbal Castañeda le tocó enfrentar los dos culiacanazos, el primero de octubre de 2019, cuando el gobierno federal liberó a Ovidio Guzmán López, "El Ratón", y el segundo de enero de 2023, cuando las fuerzas armadas lograron capturar al hijo del Chapo.

Contra todo pronóstico, ya que el gobernador Rocha Moya ha asegurado que la seguridad en Sinaloa va bien muy por debajo de otros años, hoy el titular de la SSP informa que dimite al puesto.

El gobierno de Sinaloa todavía no ha anunciado quién será el que se quede en su lugar, y si removerán al resto de la estructura policíaca que ha acompañado a Castañeda a lo largo de estos años.

Publicado originalmente en El Sol de Sinaloa