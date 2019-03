Renuncia el encargado de la seguridad de Acapulco

ACAPULCO.- Con un voto en contra, en sesión extraordinaria de cabildo, regidores aprobaron el nombramiento del capitán de Marina, Gerardo Rosas Azamar, como nuevo secretario de Seguridad Pública en sustitución de Geovanni Raúl Mejía Olguín, quien renunciara luego de cuatro meses al cargo.

Trascendió que la alcaldesa Adela Román Ocampo pidió su renuncia, y que se retirara junto con su equipo de trabajo, ante la escalada de violencia que sigue registrándose en el puerto, como son robos a establecimientos y homicidios, y ante la cercanía de la 82 Convención Bancaria que se realizará en el balneario.

Agentes municipales revelaron que el pasado jueves el ahora extitular de la SSP municipal, Mejía Olguín, citó a comandantes de la corporación policial e informó que se retiraba junto con el resto de los directivos, los cuales se separaran del cargo en días posteriores, se indicó.

Durante la sesión que, inició por lo menos tres horas después de la que fue convocada, y en la cual sólo se tuvo como punto único la aprobación del nuevo secretario de Seguridad, promovido por la alcaldesa Adela Román, el regidor del PRD, Víctor Aguirre Alcaide, lamentó que a cinco meses de la actual administración ya se tenga por lo menos el 65 por ciento de los secretarios sustituidos.

El coordinador de la fracción de regidores del Partido de la Revolución Democrática abundó que la administración no puede seguir equivocándose, y estando sometida en un proceso de aprendizaje con sus funcionarios, por lo que no descartó que el nuevo cambio en la Secretaría de Seguridad Pública tenga un desequilibrio, y pidió a la alcaldesa Adela Román Ocampo a no volver a equivocarse en la designación de sus funcionarios.

Por su parte, el síndico administrativo, Javier Solorio Almazán, expresó que el éxito o fracaso de una administración inicia con una adecuada o inadecuada selección de quienes serán los funcionarios, y agregó que no se puede gobernar con amigos y cuates, porque esto llevaría a la administración al fracaso.

Gerardo Rosas Azamar hasta el pasado viernes fue responsable de la coordinación del Grupo de Coordinación por la Pacificación de Acapulco y comandante del 22 Batallón de Infantería de la Octava Región Naval.