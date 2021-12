Repunta la deportación de niños poblanos

El número de infantes poblanos repatriados desde Estados Unidos creció en el último año, al pasar de 520 en 2020 a mil 220 entre enero y noviembre de 2021. Esto es una diferencia de 700 menores más que en todo el año pasado, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La diferencia representa un incremento de 135 por ciento, a pesar de que entre 2019 y 2020 la cifra había disminuido, ya que en el año anterior a la pandemia fueron repatriados 580 menores.

De acuerdo con la estadística, el retorno se incrementó previo al cierre de este año. Tan sólo en enero fueron regresados 73 menores poblanos mientras que durante noviembre la cifra fue de 135 casos, lo que representa una diferencia de 85 por ciento.

El grupo que más ha tenido deportaciones es el de los hombres, ya que hasta noviembre fueron retornados mil 34 varones, frente a 186 mujeres. A nivel nacional, la cifra alcanzó a 21 mil 763 menores, es decir, que la cantidad de niñas, niños y adolescentes retornados a Puebla representó seis por ciento del total.

Ante este panorama, la entidad se colocó como el séptimo estado con más menores devueltos a su territorio de origen.

La lista de entidades con mayor registro de repatriaciones la encabeza Guerrero con dos mil 763, seguido de Chiapas con dos mil 511. Luego está Guanajuato con mil 377, Oaxaca con dos mil 227, Tamaulipas con dos mil 107 y Michoacán con mil 270 menores deportados.

Los casos de repatriación de niñas, niños y adolescentes poblanos se dispararon desde marzo pasado, cuando la Policía Migratoria de Estados Unidos regresó a 126 infantes, casi el doble de los 75 reportados en el mes previo.

Durante abril hubo 117 deportaciones y siguió creciendo en mayo, con 128 retornos. En junio regresaron a 106. Para julio la cifra disminuyó a 96 casos. Agosto repuntó a 80 y septiembre a 123 casos; octubre cerró con 161 y noviembre con 135 menores retornados. En contraste, enero y febrero fueron los meses con menor número de casos, con 73 y 75, respectivamente.

Los datos de la Unidad de Política Migratoria revelan además que 66 por ciento (801 menores) viajaron sin compañía de algún adulto.

Arturo Villaseñor García, coordinador del Observatorio Ciudadano para Migrantes en Puebla (OCMP), aseguró que este acelerado ascenso en los retornos debe de encender los “focos rojos” a las autoridades nacionales y estatales para implementar acciones en conjunto que disminuyan esta situación, además de garantizar los derechos de menores.

“La política de deportación no se ha frenado, aunque en el discurso el gobierno de (Joe) Biden intenta revertir el tema de la separación familiar, en los hechos se sigue priorizando la deportación sobre otros medios de regularización. Esto (la regularización) se debe de priorizar y comenzar a accionar de manera real, sabemos que la migración es un tema que no se dejará de hacer si México no implementa acciones reales para evitar eso. Entonces la regulación debe ser prioridad”, dijo Villaseñor.