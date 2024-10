Rocha Moya anuncia que se reunirá con Harfuch este sábado en la CDMX

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya anunció que este sábado sostendrá una primera reunión con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para revisar el tema de la seguridad en Sinaloa.

En su cuenta oficial de X, Rocha Moya agradeció la disposición del titular de Harfuch, a unos días de haber asumido el cargo como titular de la dependencia.

“Agradezco al Secretario Omar García Harfuch, titular de la SSPC México del GobiernoMX por su disposición a atenderme mañana sábado en la Ciudad de México, para sostener una reunión de trabajo relativa a la seguridad del estado de Sinaloa”, escribió el Gobernador.

Este viernes 4 de octubre, el gobernador sinaloense estuvo en el cambio de mando de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, y que corresponde a los estados de Sinaloa y Durango.

Allí informó que se estará reforzando la seguridad de Culiacán con 590 elementos de la Guardia Nacional, en donde hay focos de violencia, ya que durante la noche del jueves fueron encontrados otros 5 cuerpos en la periferia de la ciudad.

“Esperamos que nos ayuden, y nos van a ayudar, todas las medidas que está tomando el Ejército, en primer lugar, que no ha dejado de estar con nosotros, también la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea, la Marina y la Policía Estatal, pues están muy coordinados trabajando y esto nos ha ayudado a que vayamos reduciendo, no acabando todavía, lamentablemente no podemos decir eso que ya esté concluido”, dijo.

Estrategia en carreteras

Desde el lunes pasado, Rocha Moya anunció que por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Sinaloa estará trabajando una Fuerza de Tarea, entre el Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal para contener los narcobloqueos en las carreteras.

En la autopista Mazatlán-Culiacán, conocida como la Maxispita, cuya longitud es de 200 kilómetros, se instalarán cuatro puntos de vigilancia permanente, equipados con grúas y cisternas de agua, en caso de que la delincuencia logre bloquear con vehículos pesados e incendiarlos.

Además, también se instalará un quinto punto en el túnel El Sinaloense, de la autopista Durango-Mazatlán, ya que ahí se han registrado bloqueos, despojos de unidades pesadas e incendios.

“En esos puntos no solamente va a estar el Ejército, la Guardia, la Policía, vamos a tener grúas y vamos a tener cisternas; primero, esos puntos van a ser de carácter preventivo, y segundo, con carácter resolutivo, para resolver y que no nos sorprendan”, dijo.

En estos corredores carreteros se han presentado enfrentamientos y bloqueos, ya que abarcan los municipios de Culiacán, Elota, San Ignacio, Mazatlán y Concordia, los cuales, a decir del Gobernador, son peleados por los dos grupos en conflicto, el de los “Chapitos” y “Mayitos”.

En total, hasta el martes 1 de octubre en Sinaloa se han registrado 58 enfrentamientos, de los cuales 20 han sido entre civiles y Fuerzas Armadas, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública.

Nota originalmente publicada en El Sol de Sinaloa