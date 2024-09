Rocha Moya no dejará gobierno de Sinaloa ante falsos padecimientos médicos

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que no padece cáncer ni está enfermo del corazón como aseguran en redes sociales los sinaloenses para que se retire del cargo como gobernante del estado.

Fue en el evento de entrega de obras públicas del Ayuntamiento de Culiacán, cuando el mandatario estatal puntualizó que tienen muchas ganas de que se vaya del cargo, sin embargo, aseguró que no es un problema de voluntad.

“Ni tengo cáncer, ni estoy enfermo del corazón. Y cualquier otra cosa te puede pasar, y le dije me voy a venir tropezando y del tropezón me voy a matar para que se queden con las ganas de que me muera como ellos dicen”, manifestó.

En ese sentido, el mandatario puntualizó que no quiere mayor mortificaciones en la sociedad por el tema de inseguridad, que es al gobierno a quien le toca ver por este tema y llamó a no creer en lo que se dice en las redes sociales, pues dijo que hacen política “chafa” y los desorientan.

Finalmente, Rubén Rocha Moya llamó a los ciudadanos a cuidar a sus familias, que su gobierno también lo está haciendo.

