Rocha Moya se dice chairo de AMLO: "si lo dijo el presidente, estoy de acuerdo"

Esta tarde, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acudió a las instalaciones del Hospital Civil de Guamúchil, Sinaloa, con la finalidad de supervisar la transición a Hospital IMSS Bienestar.

Durante su intervención, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, recalcó las obras y actividades que se están implementando por parte del gobierno federal en el estado, cómo lo es la construcción de las presas Santa María y Picachos.

"Yo siempre lo he dicho, yo soy un chairo del presidente. Ayer me dijeron ¿Cómo la ve con lo que dijo el presidente?, Pues no sé qué dijo, pero si lo dijo el presidente, yo estoy de acuerdo con él", expresó.

Pago de pensión

Por otro lado, el gobernador informó que la próxima semana se comenzarán a entregar las pensiones para personas con discapacidad.

A todos y todas las personas con discapacidad les vamos a estar pagando; antes estaba hasta los 29 años, ahora van a ser hasta los 64 años", aseguró Rubén Rocha Moya

Explicó que ya están listas las tarjetas y que incluso ya tienen los montos agregados, por lo cual solo falta entregarlas.

