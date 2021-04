Salgado Macedonio advierte juicio político contra consejeros del INE

Luego de encabezar una marcha con más de cinco mil simpatizantes provenientes de las siete regiones del estado, Félix Salgado Macedonio, depuesto candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena, dijo que seguirán las movilizaciones en contra del INE y advirtió “con nosotros se picaron el ojo, con Guerrero no van a estar jugando”.

Durante su discurso en un mitin realizado en la capital del estado, donde fue acompañado por el dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, así como de su familia, entre otros actores políticos, el senador con licencia reiteró que al Instituto Nacional Electoral se le pasó la mano al sacarlo de la contienda bajo el argumento de que incumplió con la entrega de los informes financieros de precampaña.

Anunció que cuando le devuelvan la candidatura, iniciará juicio político contra los siete consejeros que votaron a favor de retirarle su legítima aspiración por ser gobernador del estado “porque no reúnen los requisitos para estar al frente” y dijo que en fechas pasadas, él propuso en Twitter que el INE desapareciera para sustituirlo por un instituto ciudadano o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se encargue de estos procesos “y no ese instituto cargado hacia partidos políticos de derecha”.

Salgado Macedonio dijo que los abogados del candidato y de Morena dieron respuesta al INE y la marcha fue la respuesta política de su partido para protestar contra la acción de los órganos electorales que lo quieren sacar de la jugada porque no presentó informes financieros.

Foto: Facebook | Félix Salgado Macedonio

En su mensaje, agradeció el respaldo de las personas que se sumaron a la protesta a pesar de los problemas personales que tienen, lo que consideró como un acto de “amor”, donde además “no hay acarreados” e insistió “no hay paso atrás vamos hacia adelante”.

La primera marcha de inconformidad partió del parque Margarita Maza de Juárez en Chilpancingo y aclaró que asistió como ciudadano común, a pesar de que le dijeron de último momento que no debió participar y aclaró que la ley le garantiza su libertad de manifestación.

En breve entrevista al arribar la marcha al punto de concentración para realizar un mitin, el senador con licencia señaló que es “inconstitucional” la determinación que tomó el INE en su caso.

“Yo soy mexicano, guerrerense nacido en Guerrero con toda la garantía y el peno derecho a votar y ser votado. No me pueden quitar, no me pueden quitar, es inconstitucional”, dijo.

¿Seguirían las movilizaciones si no le regresan?

-Sí, sí. Hasta donde el pueblo diga, con el pueblo todo, sin el pueblo nada.

Foto: Facebook | Félix Salgado Macedonio





Tengo derecho de decirle al INE lo que se me hinche

“Les digo al INE que hay tratados internacionales que avalan mi libertad de expresión. Tengo derecho de decirle al INE lo que se me hinche... soy guerrerense. No hay paso atrás, que sepa el INE, las autoridades electorales... que no nos vamos a dejar. Esta es una pequeña prueba”, dijo.

Aseguró que asistió a la protesta porque “tiene convicciones, ideales, los ideales de Zapata, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y de Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que ha tenido México y la convicción de que Guerrero tiene que cambiar, estamos aquí, porque queremos el cambio verdadero, tiene que llegar la cuarta transformación”.

Mencionó que seguirá en la lucha legal y mientras tanto llamó a los presentes a una nueva protesta, el domingo de resurrección en Acapulco, a las diez de la mañana a donde los invita a participar la dirigencia de Morena, misma que partirá de la Diana Cazadora al zócalo, en pleno corazón de la zona turística del puerto en vacaciones, “para que les dé chance de ir a la playa”.

De sus opositores, los de enfrente, dijo que están sorprendidos por la serenidad que ha mostrado luego de la medida de los órganos electorales y aclaró que esta reacción de su persona es porque “le hemos sacado la vuelta a la provocación y le vamos a seguir sacando la vuelta”.

Foto: Facebook | Félix Salgado Macedonio

Nos van a regresar la candidatura

“Tienen sus temores, han celebrado, se han puesto contentos, alegres de que ya le quitaron la candidatura a Félix Salgado Macedonio, pues les quiero decir que se van a volver tristes porque nos van a regresar la candidatura”, aseguró.

Insistió que él va a “ser un gobernador, sensato, inteligente y humano” y el mejor mandatario de Guerrero porque tiene los “mejores argumentos y elementos jurídicos para que nos devuelvan la candidatura”.

En el evento, hicieron uso de la palabra María de los ángeles Santiago Dionicio, Marcial Rodríguez Saldaña, y la alcaldesa Adela Román Ocampo, a quien al mencionarla fue abucheada por algunos de los presentes que asistieron a la protesta.

También asistió el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel, quien va en la lista de plurinominales para repetir en la 63 legislatura, así como Arturo Martínez Núñez, Rosario Merlín y la virtual candidata a la alcaldía de Acapulco, Abelina López Rodríguez, así como el delegado nacional de Morena Salomón Jara, entre otros participantes.

Al concluir la concentración, se entonó el himno nacional y los manifestantes regresaron a sus lugares de origen.

