Samuel García recomienda a los jóvenes no engancharse a las redes sociales

El gobernador Samuel García recomendó a los jóvenes que no se enganchen con las redes sociales y que no les dediquen mucho tiempo, pues son, como el Instagram, para presumir y tirar aceite.

Reconoció que la aplicación que más utiliza es el Instagram, pero es para presumir solamente, y sobre el reguetón también recomendó tomarlo con inteligencia y no hacer lo que dice la letra.

En un evento donde se lanzó una estrategia de prevención, el gobernador de Nuevo León dijo que él es joven y no le gusta que le digan que pasa mucho tiempo en las redes sociales

"No nos gusta que los adultos, mayores, nos digan ya deja el aparato, ya duérmete, cierra el celular, siempre nos traen con eso, yo también lo uso y me encanta, pero tengo la capacidad de dedicarle un tiempo corto para no perder dos horas diarias", comentó.

"No se enganchen, como dice un compadre, el Instagram es nomás pa' tirar aceite, se pueden usar, pero siempre muy concentrado en que no deja de ser una red para presumir, y eso no nos puede traer ni depresión, ni envidias, ni corajes", añadió.

El Gobernador se refirió al reguetón, música que ambientaba el evento, y recomendó también tomarlo con inteligencia. "A Mariana le encanta Bad Bunny, o pone todos los días a las seis de la mañana, y las cantamos, pero no por eso voy a actuar y hacer y decir lo que dice la canción, yo perreo solo, pero es música", agregó García.

A los jóvenes asistentes al evento les dio que cualquiera tiene la oportunidad de ser gobernador como él, que estudió y se rodeó de gente buena. "Ustedes tienen las mismas oportunidades de ser gobernadores, de ser artistas".