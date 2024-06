Sanjuana Maldonado fue a prisión por un secuestro que no cometió: 15 años después quedó libre

En 2009, Sanjuana Maldonado fue detenida por el presunto secuestro de una persona, por que pasó 15 años en prisión a pesar de no haber participado. Este 20 de junio quedó en libertad tras ser indultada por el Congreso de San Luis Potosí.

Desde temprana hora del jueves, la familia de Sanjuana Maldonado aguardaba en su hotel, ansiosa por saber si finalmente sería indultada. Sanjuana había sido encarcelada durante 15 años por un delito que no cometió, una triste historia de privación de libertad sin una investigación adecuada y sin considerar la perspectiva de género.

Originarios de Charco Cercado, la familia llegó al Pleno del Congreso de San Luis Potosí, donde se votaría el dictamen de indulto para reducir su condena de 30 años. Doña Saba y Chabe, madre y cuñada de Sanjuana, esperaban con nerviosismo. Tras casi tres horas de espera, finalmente recibieron la noticia que tanto ansiaban: el indulto había sido aprobado. Una parte esencial de su familia, injustamente privada de su libertad, pronto estaría libre.

El festejo fue espontáneo: abrazos de gratitud y lágrimas de alegría. Sanjuana había esperado este "milagro" durante años. Había hablado con su familia antes de la votación, expresando su emoción y ansias de reunirse con ellos. Los años de búsqueda de justicia habían sido dolorosos y llenos de sufrimiento. La distancia entre ella, recluida en Valles, y su comunidad había dificultado su contacto con la familia. Sin embargo, siempre mantuvieron la fe en la justicia y en que este día llegaría.

Cuando se le preguntó sobre la inmediata liberación de su hija, Doña Saba expresó su agradecimiento a las organizaciones que apoyaron la causa. La emoción de abrazar a Sanjuana por siempre era abrumadora.

¿Cuánto tiempo habían esperado este momento? La respuesta era simple: siempre tuvieron fe en que sucedería.

¿Y qué dirían a los diputados y legisladores? Agradecimiento sincero.

“Sin su intervención, este logro no habría sido posible. La justicia, aunque tardía, finalmente llegó“.

El regreso de Sanjuana Maldonado será un proceso lleno de amor. Abrazarla y conversar con ella en libertad es un anhelo que han sostenido durante mucho tiempo.

“La vida que le arrebataron ahora se convertirá en un reencuentro con su familia, nunca perdimos la fe, pronto podremos estar con ella”, finalizó Chabe cuñada de Sanjuana.

En 2009, Sanjuana Maldonado –de entonces 21 años– fue detenida y acusada por privación de la libertad junto a su pareja. La pareja de la joven, con quien mantenía una relación violenta, le insistió en que retirara efectivo de una cuenta de bando. El dinero presuntamente porovenía del rescate de un secuestro.

Maldonado no retiró el dinero, pero igualmente fue detenida junto a su entonces pareja y otros acompañantes. Posteriormente la trasladaron a la Ciudad de México, donde pasó tres días en un cuarto antes de ser enviada a Matehuala.

Hasta 2011 recibió una sentencia de 30 años de prisión por el delito de privación de la libertad y permaneció internada en el Centro de Reinserción Social de El Xolol en Tancanhuitz, San Luis Potosí.

"Me siento agradecida, siento que Dios vive y que me ha regalado el milagro que tanto le pedí. Hoy soy libre, estoy feliz y seguiré actuando como siempre, con buena voluntad, para continuar con mi vida", declaró Sanjuana Maldonado el 21 de julio con una voz que oscilaba entre la alegría y la tristeza por el tiempo perdido.

Durante estos años, Sanjuana permaneció aislada, sin el calor de su familia ni el consuelo de sus hijos. Enfrentó una soledad abrumadora, aferrándose a su humanidad y resiliencia para sobrevivir.

"Tuve que aferrarme a mi calidad humana y, dentro de mis limitaciones, salir adelante, seguir con mi vida como la mujer que soy: inocente y transparente", afirmó.

Sanjuana también reconoció su arrepentimiento por no haber luchado más intensamente por su inocencia. Expresó la culpa de no haberse informado adecuadamente sobre su juicio y de no haber exigido una defensa justa.

"Hoy me doy cuenta de la importancia de estar informada y de luchar por una defensa adecuada. Mi fe fue uno de los pilares que me mantuvo firme ante la tempestad de estos años".

Acompañada por sus abogados Celia García Valdivieso y Mario de la Garza Marroquín, señalaron la importancia de su liberación como un precedente histórico.

"El caso de Sanjuana nos tiene que servir como un referente, una reflexión profunda como sociedad. Esta unidad entre los medios de comunicación, las organizaciones y el gobierno es fundamental en la lucha por la justicia".

Un precedente en la lucha por la justicia para las mujeres en San Luis Potosí

Marcela García Vázquez, presidenta de la asociación civil Nueva Luna, consideró el indulto otorgado a Sanjuana Maldonado como un hecho relevante que marca un precedente en la lucha contra las desigualdades que enfrentan las mujeres encarceladas en San Luis Potosí.

García Vázquez, quien trabaja directamente con Personas Privadas de la Libertad, señaló que este indulto no sólo es una victoria para Maldonado y su equipo de defensa, sino también un reflejo de las violencias estructurales a las que están sometidas muchas mujeres en la región.

"Sanjuana es el claro y vivo ejemplo de estas violencias, que la han afectado desde su nacimiento hasta su encarcelamiento injusto, debido a la falta de un enfoque interseccional y de género en la evaluación de su caso", afirmó.

La presidenta de Nueva Luna enfatizó que este indulto debe llevar a una reflexión profunda sobre la decadencia del sistema judicial y la necesidad de promover investigaciones y juicios que consideren la interseccionalidad y la perspectiva de género.

"El sistema judicial actual no puede seguir aplicando la ley de manera asimétrica. Es crucial que se reconozca que encarcelar a una mujer tiene consecuencias devastadoras no solo para ella, sino para sus familias y comunidades," argumentó.

García Vázquez instó a la profesionalización de jueces e investigadores para evitar que más mujeres pierdan sus vidas en las cárceles por errores judiciales. "Encerrar a una mujer no es lo mismo que encerrar a un hombre; se desarticulan familias y comunidades enteras”.

La "Ley Sanjuana" ya está en el Congreso de SLP

A 24 horas de obtener su libertad por un indulto de gracia otorgado por el Congreso del Estado, Sanjuana Maldonado se presentó en la Oficialía de Partes para entregar una iniciativa de reforma llamada “Ley Sanjuana”, que permitiría procesar las solicitudes de indulto presentadas por personas privadas de su libertad.

Acompañada del abogado José Mario de la Garza de la organización Perteneces, Sanjuana Maldonado entregó el documento que será turnado a la Directiva para que, a su vez, lo envíe a las comisiones correspondientes donde será analizado y dictaminado como parte del proceso legislativo.

El abogado que acompañó a Sanjuana dijo en una breve entrevista que con esta iniciativa no se pretende que el Congreso del Estado invada la esfera del Poder Judicial.

“Somos respetuosos de ello, pero también entendemos que hay casos que se tienen que revisar, como en todos los países que tienen un sistema en donde se revisan las cosas, es decir, se revisa si hubo una violación de derechos humanos y se corrige”, señaló el abogado.