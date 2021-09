Saquearon al sector salud en SLP, acusa el nuevo gobernador Ricardo Gallardo

SAN LUIS POTOSÍ. En San Luis Potosí habrá mano firme para poner en orden la entidad “vamos a dar un golpe de timón para enderezar el barco de tanto saqueo, abandono y malos manejos; el juego ha cambiado, va a cambiar”, dijo Ricardo Gallardo Cardona, quien hoy asume el cargo de gobernador del estado.

Ricardo Gallardo empieza a mover sus fichas, despeja incógnitas y muestra lo que denomina la punta del Iceberg: “Tenemos un Hospital Central que no está en crisis, ya está muerto, y que no se puede resucitar; lo exprimieron y ocuparon como una gran lavandería y no precisamente de ropa”.

Pero no es lo único, el gobernador entrante dijo que se encontró un almacén con toneladas de medicinas caducas “y por si eso no bastara, compraron medicina falsa contra el cáncer para llevarse el dinero y eso es un crimen”.

Con datos en la mesa sobre la pandemia Gallardo dijo:“se ha manejado mal, muy mal en muchos sentidos; se gastaron el dinero para esta causa, se tiró, se robó y hoy no hay ni para aguinaldos en este sector porque se lapidó en créditos que sacó el Gobierno para enfrentar el virus. Cuando vimos que la Secretaría de Salud hoy es la más observada del país, tiene problemas por más de mil 700 millones de pesos en manejo del coronavirus”.

Quien es mejor conocido como El Pollo, concedió su primera entrevista exclusiva para Organización Editorial Mexicana, abrió sus archivos íntimos e invitó a ver el futuro de un estado al que reclama, “se le debe mucho”

UNA DEUDA EXORBITANTE

Ricardo Gallardo reflexionó sobre cómo se encuentra la administración gubernamental: “Recibo un estado con 20 mil millones de pesos de deuda, lo que nos coloca entre las siete entidades más saqueadas de todo México”.

Las facciones del gobernador electo se endurecieron y espetó: “Hay créditos de deuda con el SAT por más de dos mil millones de pesos que estaban ocultos, se ocultaron a la sociedad. Deudas que se fincaron incluso en el Colegio de Bachilleres que es una institución tan noble, por más de 300 millones de pesos”.

“Se presumió que San Luis Potosí no estaba endeudado, que se documentaron sólo cuatro mil 700 millones, que era de los cinco estados más bajos en el país, pero siempre se ocultaron las deudas. Más de 15 mil millones de pesos en pasivos por lo que hoy se deben pagar más de 20 mil millones de pesos. La realidad es que nos encontramos entre las siete entidades más endeudadas y saqueadas del país, este es el verdadero rostro de San Luis Potosí”, dijo Ricardo Gallardo.

Entre sus frases de campaña destacó la de “Vivir sin Miedo”, cuando el estado entró en un clima de inseguridad al alza. Al respecto El Pollo apunta que su lucha será constante y prioritaria contra ese flagelo:

“Hoy tenemos mil elementos en la calle cuidando a tres millones de potosinos, pero tenemos tres mil administrativos, y lo peor, casi mil agentes cuidando a funcionarios, diputados, empresarios y políticos, eso se acabó, todos se van de operativos a cuidar a los potosinos y quien no quiera, que se vaya. En principio, tres mil policías se van a las calles a garantizar el resguardo de la sociedad y para ello se conformará una Guardia Civil”.

“Nos encontramos entre los 25 estados más jodidos en materia de seguridad, eso no puede ser nuestra carta de presentación ante la oferta del empresariado que nos voltea a ver”, señaló.

En la conversación, se mostró enterado de su entorno y abordó un pendiente: la educación. “Estamos trabajando para reconstruir el abandonado en el tema educativo en San Luis Potosí porque en la actualidad es inconcebible que 94 por ciento del presupuesto se va en sueldos y apenas seis por ciento a infraestructura educativa; eso tiene que cambiar. Eso no va a continuar, cuando es lo que nos tiene que concentrar esfuerzos para llevar a la niñez y juventud a mejores posibilidades de desarrollo y crecimiento”.

“Tenemos que entender que la gente que estuvo en las cúpulas que echaron a perder todo el sistema educativo se van. Que la gente que en verdad ‘se parte la madre’ como maestros, y hay muchos, que en verdad lo hacen por los niños, por la gente, por las escuelas, eran ninguneados, nunca se les dieron las horas que en verdad ocupaban, nunca se les dio el sueldo que en verdad merecían, nunca se les tomó en cuenta”, recriminó el mandatario y agregó que “hoy al maestro se le va a dar un valor, y ellos nos van a ayudar a reconstruir la educación de infraestructura en las cuatro regiones del estado”.

RELACIÓN CON LA FEDERACIÓN

Al hablar sobre su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Gallardo afirmó: “Siempre ha sido buena, nos conocemos de hace muchos años, ambos venimos del PRD, además es una persona que quiere mucho a San Luis Potosí”.

Pero va más allá y subrayó: “El Presidente en este momento está en la parte intermedia de su mandato, socialmente van a venir muchos ataques pues la oposición está totalmente volcada y eso no es bueno para México. Debemos estar unidos, si a él le va mal, le va mal al país. Y pensar que le vaya mal para sacar una raja política, no estoy de acuerdo, no son valores ni principios políticos, es una ambición partidista y personal que no está buscando el bien común”.

El gobernador electo advirtió que lo que sucede en San Luis no es totalmente la culpa de la Federación y que que estado está preparado para salir adelante solo, sin solicitar más allá de lo que le corresponda de los recursos nacionales.

“Estoy seguro de que nuestro estado dará mucho de qué hablar, se consolidará en el mapa nacional porque vamos a tener la mejor relación estado-Federación, la cual no existía”, recalcó Ricardo Gallardo.