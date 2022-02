Se agudiza crisis migratoria en la frontera sur, protestan Africanos en Tapachula

La crisis migratoria se agudiza en la frontera sur por la falta de atención de la autoridades, ahora se suman a las manifestaciones y protestas migrantes africanos que buscan avanzar hacia los Estado Unidos.

Te puede interesar: Rescata INM a mil 266 migrantes en la últimas 24 horas

Con cánticos, pancartas y bailando llegaron a las oficinas de migración, en donde ya se encontraba otro grupo de migrantes esperando ser atendidos, por ello, se originó un caos por unos minutos.

Local Artistas de Aguascalientes rinden homenaje a víctimas de Covid

Los originarios del Congo, Senegal, Camerún, Nigeria y otras nacionalidades se manifestaron por las principales calles de Tapachula, pues llevan cuatro meses esperando una respuesta de las autoridades migratorias.

La marcha salió de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) a las oficinas del regularización migratoria del Instituto Nacional de Migración al sur de la ciudad, en donde protestaron por un lapso de 30 minutos frente a una valla de elementos de la Guardia Nacional que les impidió llegar hasta las instalaciones federales.

En el lugar, por momentos se calentaban los ánimos y los migrantes intentaban romper a empujones la valla humana que mantenían los agentes de la Guardia Nacional, sin embargo, no pudieron quitar la formación de los mismos.

Un elemento del INM salió a dialogar con ellos para que se organizarán y fueran atendidos, ya que de lo contrario no serían escuchados por las autoridades encargadas de regular su instancia legal en territorio nacional.

Bomani, originario del Congo, mencionó que marcharon por la falta de atención de las autoridades de la Comar y migración ya que tiene varios meses esperando una respuesta de las autoridades Mexicanas y esta no llega.

“Acá sufrimos racismo, estamos detenidos en contra de nuestra voluntad, nosotros solo queremos que nos dejen el paso libre o den un documento para llegar a los Estados Unidos”, expresó.

Aseguró que ellos no quieren estar en esta ciudad, ya que no tienen trabajo ni dinero para comer y sus familiares ya no los quieren ayudar, pues ya han permanecido mucho tiempo en Tapachula.

“Nosotros vamos a protestar hoy, mañana y las veces que sean necesarias para que nos den una respuesta las autoridades de México, pues no queremos estar en esta ciudad”, puntualizó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente los migrantes africanos se organizaron y empezaron a levantar una lista para entregarla en las oficinas de regularización del INM para que revisen su casos.

Originalmente publicada en El Diario del Sur