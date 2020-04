Se amparan cadenas para seguir abiertas en Guanajuato

GUANAJUATO. Soriana, Costco, Sam's y la cadena de tiendas Oxxo tramitaron amparos para continuar operando durante el periodo que dure la emergencia sanitaria, donde los negocios no esenciales están obligados a parar.

Desde el martes pasado, fueron recibidas en los Tribunales del Décimo Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación, asentados en la ciudad de Guanajuato, las solicitudes de amparos que tramitaron estas cuadro cadenas empresariales, con el objeto de que no sean sancionados al no respetar el paro de labores en negocios no esenciales emitido a nivel federal desde que inició la fase 2.

Los empresarios buscan protegerse de las multas que impondrá el Gobierno Federal a quienes no respetan el cierre de los negocios en esta emergencia sanitaria que se aplica en todo el territorio nacional.

Y es que será este lunes cuando el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, y la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Luisa María Alcalde, den a conocer los nombres de los empresarios que no han respetado la determinación para respetar la Jornada Nacional de Sana Distancia implementada a nivel federal.

En el estado hay reportes emitidos por la encargada de la delegación estatal de la STyPS, Claudia Molina, de que diariamente realizan revisiones a un promedio de diez establecimientos en Guanajuato a fin de detectar que no tengan las puertas abiertas los lugares no esenciales.

No obstante, los dueños de Soriana, Costco, Oxxo y Sam’s se ampararon para seguir abriendo sus tiendas en el estado.

TOMAN OTRAS MEDIDAS

Por otra parte, en entidades como Chihuahua y Baja California Sur, estas mismas cadenas de autoservicio han tomado acciones para amortiguar el riesgo de contagios de Covid-19; en la ciudad de Chihuahua, tiendas como Sam´s y Costco tienen un horario distinto al habitual pues de cerrar a las 22 horas, cierran a las 18 horas, además de que tienen el acceso muy controlado. Mientras que en Baja Califonia Sur, las tiendas Oxxo han dejado de operar 24 horas y se limitan a un horario hasta las 22 horas.