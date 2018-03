Se manifiestan vecinos afectados por derrumbe en Tijuana

Un grupo de vecinos de Lomas del Rubí se manifestaron este viernes en la garita del Chaparral, para exigir a las autoridades que resuelvan las causas que provocaron el derrumbe de sus viviendas.





“Nos manifestamos pacíficamente para que el gobierno nos dé resultados de la prueba de suelo que el mismo encargó, y hasta ahorita no nos quieren dar los resultados”, expresó la residente, Gloria Rodríguez.





La afectada mencionó que los últimos días el Gobierno del Estado ha dado largas a las familias de Lomas del Rubí, con el propósito de apropiarse de las propiedades de los vecinos.





“Por favor danos resultados, ya no promesas por favor, hay niños que no tienen hogar, hay ancianos que ya no tienen hogar, y ya no pueden empezar de nuevo”, exclamó la vecina.









La representante de los colonos no quiso adelantar las acciones que realizarán en caso de que las autoridades no resuelvan sus peticiones.





“Vamos a actuar, y vamos a seguir haciéndolo, porque queremos realmente hacerlo pacíficamente, porque sé que todo Tijuana y toda la nación nos van a oír y apoyar. queremos resolverlo pacíficamente”, concluyó.