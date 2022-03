Se mete con todo y camioneta a Río Bravo para cruzar a EU

Un hombre fue arrestado en el bordo del río bravo, luego de que termino atascando su camioneta en la línea fronteriza del río bravo, que divide a Ciudad Juárez y El Paso, mismo que resultó tener una orden de aprehensión en Estados Unidos.

Este jueves, se dio a conocer que en la línea fronteriza del Río Bravo, que divide a Ciudad Juárez y El Paso, un hombre fue arrestado luego de atascar una camioneta en el paso.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU, el pasado 28 de marzo agentes de la patrulla fronteriza encontraron a un individuo que caminaba por el lado sur de la barrera fronteriza cerca de Fonseca Drive y Cesar E. Chavez/Border Highway.

Esta persona previamente había sido grabada ese mismo día en las calles de Ciudad Juárez, conduciendo su unidad en sentido contrario por sobre la avenida Heroico Colegio Militar

MURDER SUSPECT APPREHENDED! #ElPaso station #agents apprehended a U.S. citizen with an active warrant for homicide out of Wichita, Kansas. Subject attempted to drive his truck across the Rio Grande River after illegally entering the #US through Mexico. Great work, agents! @CBP pic.twitter.com/DcLSbsJ6Mp — Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) March 29, 2022

Al ser interceptarlo, el individuo dijo que era ciudadano estadounidense y que acababa de ingresar ilegalmente a los EU desde México, al intentar conducir su camioneta a través del Río Bravo.

El sujeto fue detenido por la entrada ilegal y transportado a la estación para una mayor investigación. Las verificaciones de registros revelaron que el individuo tenía un extenso historial criminal y una orden de arresto activa de Wichita, Kansas, por asesinato – homicidio.

El individuo fue remitido a la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso a la espera de ser extraditado a Wichita, mientras tanto, la unidad quedó atascada en el borde del río y fue retirada posteriormente por las autoridades.

