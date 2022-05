Se registra escasez de gas LP en Valle de Bravo

Durante la última semana se ha registrado una escasez de gas LP debido a fallas en el reparto y distribución del combustible.

De acuerdo con vecinos del lugar, desde el pasado 23 de mayo, las camionetas, camiones y pipas de gas de las estaciones que se encuentran en esta región han dejado de vender gas LP.

"Ya lleva como cinco días que no pasa la camioneta, marque y me dijeron que no hay gas porque no les han surtido, esperemos que se resuelva pronto", explicó Luis Rangel, vecino de Valle de Bravo.

La escasez del suministro lleva cinco días afectando la dinámica cotidiana de los habitantes de este municipio, por lo que vecinos del municipio han pedido la intervención de las autoridades para evitar que se agudice la situación.

"Que nos manden al gas del Bienestar o que hagan algo, sino nos vamos a quedar sin ese combustible que es vital ya en nuestra sociedad", reiteró Luis Rangel.

Al respecto, este medio de comunicación contactó a las diversas gaseras del municipio, para confirmar la escasez del combustible y el tiempo que tardará esta situación. Sin embargo, solo con una estación se logró entablar comunicación.

Una estación confirmó el desabasto en el municipio sin conocer el tiempo exacto en el que se restablecerá la distribución.

La crisis se agudizará durante el fin de semana, cuando los prestadores de servicios turísticos del sector gastronómico no cuenten con el combustible para ofrecer sus servicios de comida, por lo que urge restablecer la distribución.

