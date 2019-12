"Ya pasaron mis días más complicados", Héctor Astudillo revela que se enfermó de dengue

Chilpancingo, Gro. 05 de Diciembre 2019 (OEM-INFORMEX).- El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores se sumó a la lista de personas que han sido contagiadas por dengue, enfermedad que de acuerdo a la Secretaría de Salud federal, continúa incrementándose en esta entidad suriana.

Durante su mensaje en la inauguración del edificio del Jardín de Niños “Jovita Delgado de Abarca”, ubicado en la colonia Margarita Viguri de Chilpancingo, el mandatario reveló que estudios realizados luego de sentirse con los síntomas le confirmaron el padecimiento en su modalidad de clásico.

“Fíjense que traigo el problema que seguramente traen muchos guerrerenses, me dio dengue. Y llevo varios días con dengue”, comentó a manera de broma con los presentes a los que les advirtió que si llegaba a saber de su padecimiento, ya sabía quienes fueron.

Reconoció sentirse “mucho mejor” porque “ya pasaron mis días más complicados del dengue que es una enfermedad que la verdad pega mucho en Guerrero, a mí me agarró y dije bueno pues ¿qué tengo? Me sentía, así como mal, me sentía muy cansado, me hice unos análisis, y tuve dengue”.

Ante los presentes que acudieron a la inauguración de las nuevas instalaciones, les mencionó que el dengue “no es una enfermedad que lastime tanto para llevar a la muerte a alguien” y precisó “no me dio el dengue hemorrágico, me dio el dengue normal, pero el dengue no tiene medicina sabían ustedes, no hay una medicina para el dengue”.

Abundó que “la única medicina que hay es descansar y que le den a uno el paracetamol que sirve para relajarlo y para que le den a uno ganas como de dormir, pero no es una medicina, esta es una enfermedad que no se combate con un analgésico ni se combate con un antibiótico, es un asunto de reposo, eso dicen todos los médicos”.

Señaló que a pesar de la enfermedad, ha tenido actividades porque “el trabajo de gobernador no permite tener reposo”, por lo que “me la he llevado con la ayuda de Dios, todos los días he trabajado, no tanto como en otras ocasiones, pero ya va saliendo el dengue y hoy estoy muy contento porque el dengue ya está casi fuera”.

El panorama epidemiológico de la Secretaria de Salud federal, ubica a Guerrero en la semana 48 en el lugar número 14 de las entidades con mayor número de casos de dengue con 778 casos.

