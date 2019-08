Se vislumbra crisis de agua en el noroeste de México

Estados Unidos y México limitaron el uso de agua que proviene del río Colorado hacia los estados de Baja California y Sonora debido a una prolongada sequía de 20 años en la región, la cual ha provocado que la reserva almacenada en el lago Mead, principal embalse de este río, disminuyera drásticamente a menos del 50 por ciento de su capacidad, lo cual afectará la producción de trigo y algodón en el noroeste de nuestro país.

Este recorte, anunciado por la la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre Estados Unidos y México (CILA), está previsto en el Tratado de Aguas firmado por ambos países en de 1944, será aplicado por primera vez en la historia hacia la primavera de 2020 y asciende a 51 millones de metros cúbicos de líquido que nuestro país debe depositar, en calidad de ahorro, en el embalse.

De acuerdo al Tratado de Aguas, Estados Unidos debe entregar anualmente mil 850 millones de metros cúbicos a México a través del Río Colorado, por lo que la disminución sería apenas de tres por ciento, sin embargo, esto representa 25 por ciento del consumo anual de agua de los cinco municipios de Baja California y el de San Luis Río Colorado, Sonora, juntos.

Sólo en Mexicali y San Luis Río Colorado 3.5 millones de personas dependen del agua del Colorado.

Como informó El Sol de México, la comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que la disminución de las lluvias ha provocado que la mitad de las presas del país estén al 10 por ciento de su capacidad o menos, situación que también ha afectado a los estados del suroeste de la Unión Americana, por lo que estos han activado tanto el Plan Binacional de Contingencia Ante la Escasez de Agua y el Plan de Contingencia Contra la Sequía de la Cuenca Baja en Estados Unidos, del Acta 323, creado en 2017.

Estos planes advierten que si la capacidad del lago Mead, ubicado en Nevada, EU, es menor a los 331 metros (mil 87 pies) de altura de agua tendrían que entrar en acción los planes de recortes. Hoy está apenas por encima de los 327 metros (mil 75 pies).

Al menos una vez al año, la CILA, en consulta con el Buró de Reclamación de Estados Unidos, preparará un registro de los volúmenes de los ahorros de agua de ambos países, además, el líquido para el medio ambiente también estará sujeto a los ahorros durante la aplicación del Plan Binacional de Contingencia. Esta estrategia tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, sin embargo, los ahorros de agua generados por la aplicación de la emergencia, pueden ser recuperados para el consumo si las condiciones de almacenamiento del lago Mead mejoran.

TRIGO Y ALGODÓN, EN RIESGO

Los principales afectados por el recorte de agua serán los agricultores de los valles de Mexicali y de San Luis Río Colorado, los cuales producen algodón y trigo. Según cifras de la Secretaría de Fomento Agrícola (SFA) del gobierno de Baja California, son casi 210 mil hectáreas las que se habilitan para la agricultura de riego en la región, en las que producen al año unas 500 mil toneladas con un valor comercial de más mil 900 millones de pesos.

Los productores del Valle de Mexicali, desde hace meses vienen manifestando una baja en su producción derivado de la falta de agua, sumado a la ausencia de apoyos gubernamentales y al incumplimiento en los pagos de sus créditos para sembrar. En el caso del trigo, el rendimiento por hectárea va en caída libre desde hace una década de acuerdo al registró de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Baja California (Sader).

Mientras que en el ciclo agrícola 2009-2010 se obtuvieron en promedio siete toneladas por hectárea, para el 2018-2019 se produjeron sólo seis. Esto ha generado una disminución de la siembra del grano, de 98 mil 878 hectáreas sembradas en 2013 se pasó a 42 mil 600 hectáreas en 2018.

El trigo es uno de los cultivos que más agua requieren. El volumen total de agua usado en el estado de Baja California para el riego del cultivo de trigo ascendió a 699 mil millones de metros cúbicos (Mm3), de los cuales el 99.93 por ciento se emplearon en el Valle de Mexicali. La demanda del líquido para la producción de este grano ha ido en aumento, ya que en 2009 la Conagua indicaba que el trigo demandaba 673 mil 996 Mm3.

El algodón también ha padecido los efectos de la escases de agua tanto en producción bruta como en rendimiento por hectárea. Ángel Figueroa, productor del ejido Irapuato, comentó que en un plazo de tres años cultivará sólo un tercio de sus tierras. "En 2018 sembré 150 hectáreas de algodón, en este 2019 sólo fueron 100 hectáreas.

De seguir las cosas sobre el mismo rumbo, para el 2020 sólo se cultivarán 60 hectáreas", dijo.

Del mismo modo, el rendimiento de las tierras se ha visto afectado, ya que de de producir seis pacas de algodón por hectárea (unos 240 kilos de la fibra por paca), hoy sólo se obtienen tres o cuatro, señaló el productor.

Por su parte, Fernando Mercado, del ejido Hechicera, expuso que tanto en Valle de Mexicali como el de San Luis Río Colorado, Sonora, tienen un problema real de falta de agua, y de nada les sirve que le paguen a buen precio por sus cultivos, si no cuentan con agua. "En este momento, el Canal Independencia se encuentra en un nivel muy bajo, tanto que no alcanza para regar los cultivos", dijo.

CONSTELLATION BRANDS

Desde que la empresa cervecera Constellation Brands anunció en 2015 la instalación de una de sus embotelladoras en Mexicali, inició un conflicto cuya principal disputa fue el agua.

Ciudadanos agrupados en el movimiento Mexicali Resiste argumentan que la operación de esta compañía estadounidense sobreexplotará el agua de Mexicali, sin embargo, la empresa argumenta sólo utilizaría 1.75 millones de metros cúbicos de los 2.95 mil millones disponibles en el valle, es decir el 0.016 por ciento.

El conflicto derivó en una resistencia civil que buscó un plebiscito para que la ciudadanía votará por la viabilidad de este proyecto, sin embargo, el Instituto Estatal Electoral desechó la solicitud. Ahora, ciudadanos y productores agrícolas han enviado los reportes a la Presidencia de la República del problema de agua, sin embargo, dicen, no han recibido respuesta.

SE IMPORTARÁ GRANO: CNC

Más al sur, en Durango, el dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Ismael Hernández Deras, advirtió que más de un millón de toneladas de granos se dejaran de producir en este año en el país, y esto se verá reflejado con más importaciones, principalmente de Estados Unidos.

Finanzas Arancel al jitomate es un descuido del T-Mec, asegura la CNC

El también exgobernador de Durango señaló que el presidente López Obrador no tiene la información correcta de lo que pasa en el campo, ya que éste se encuentra en una de sus peores etapas, en la que los productores más pobres están a escasos meses de tener problemas para completar las tres comidas al día. “Por el hecho de no recuperar lo que sembraron, no tendrán para el consumo de la casa, menos para comprar en la tienda el aceite, los frijoles, la manteca”, dijo.

Hernández Deras dijo que las circunstancias de los campesinos son graves. “No es un tema de que si le hacen caso a la CNC o no, sino que identifiquen la realidad que están viviendo las familias de campo, no sembraron, los que sembraron no van a cosechar, los que cuentan con ganado están batallando por el agua, de seguir sin llover habrá una mortandad de animales, tampoco habrá pastura, hasta hoy no hay respuesta de algún programa emergente para los pequeños ganaderos”. Con información de Belem Hernández, El Sol de Durango y Alejandro Domínguez.