Volcadura de autobús en Celaya deja un fallecido y varios estudiantes heridos de Jalisco

Un autobús con 36 estudiantes del Tecnológico Superior de Jalisco "Mario Molina", se volcó en la autopista Celaya-Querétaro, a la altura de la empresa Elay, de este hecho hay varios lesionados que fueron llevados a recibir atención médica, de los heridos una mujer murió mientras era atendida en el Hospital General de Celaya, esto derivado de las lesiones.

El accidente ocurrio aproximadamente a las 9:30 de la mañana cuando los jóvenes se dirigían a la ciudad de Querétaro a un seminario.

De manera inmediata unidades de emergencia de los municipios de Apaseo el Grande, Apaseo el alto y Celaya se dirigieron al lugar para dar atención a los involucrados, siendo 36 los alumnos lesionados, de los cuales cuatro iban en código rojo con lesiones graves cuatro más en código amarillo con lesiones considerables y los demás en código verde, los alumnos graves fueron trasladados de manera inmediata a hospitales en Apaseo el Grande y Celaya.

De este hecho el chofer y una alumna resultaron ilesos y fueron quienes pidieron el apoyo sobre la autopista, a conductores que circulaban en la zona de acuerdo a lo relatado por la joven venían de Lagos de Moreno, a la Universidad Autónoma de Querétaro y salieron de su ciudad a las 6:00 de la mañana.

Cuerpos de emergencia llegaron al lugar. | Foto: El Sol del Bajío.

Narró que ella venía en la parte trasera del autobús de color amarillo y venía con sus audífonos, cuando se manera repentina sintió un jalón y vio que todo dio vueltas, afortunadamente traía el cinturón de seguridad lo que ayudo no sufrir lesiones graves.

"Yo iba con mis audífonos y un poco adormilada, cuando solo sentí un jalón y empezamos a dar vueltas, la verdad no sé ni cuántas, luego sentí el impacto y lo único que hice fue quitarme el cinturón y salir del autobús por una ventana, ahí subí a la carretera para pedir ayuda y que alguien me prestará un celular, ya se me acercó un señor y me prestó su número para llamar al 911".

Agregó que al bajar de nuevo a dónde estaba el camión vio a una de sus compañeras con la pierna rota y a otros más que pedían ayuda, por lo que apoyo mientras llegaban los Cuerpos de Emergencia.

"Cuando me ayudaron bajé, vi a mi compañera con su pierna rota y a otros gritando porque les dolía la espalda y cabeza, mientras una señorita me decía que hacer en lo que llegaban las ambulancias".

Una estudiante resultó ilesa, narra lo sucedido. | Fotos: El Sol del Bajío.

De acuerdo a testigos en la zona el chófer esquivó una piedra de tamaño considerable que estaba sobre la vialidad lo que ocasionó que perdiera el control y cayera aproximadamente 5 metros, hasta el sitio llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Celaya, paramédicos de Apaseo el Grande y Apaseo el Alto, quienes en conjunto ayudaron a sacar a los alumnos de entre 18 y 23 años de la carrera de Industrias Alimentarias del Tecnológico Superior de Jalisco "Mario Molina", ubicado en Lagos se Moreno, Jalisco.

El autobús fue sacado por dos grúas. Fotos: El Sol del Bajío.

La zona fue acordonada mientras los cuerpos de emergencia trabajaban en el lugar y posterior dos grúas sacaron el autobús que quedó entre las hierbas y montículos de tierra, la parte superior sobre la autopista Celaya-Querétaro la circulación fue lenta derivado a que ahí se encontraban las unidades de emergencia lo que generó tráfico varios metros por aproximadamente dos horas.

