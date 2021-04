Secuestran a cuatro jóvenes en Guadalajara; familiares marchan para exigir su localización

Familiares de los cuatro jóvenes que fueron secuestrados el pasado 3 de abril, en una casa de la colonia Echeverría, en Guadalajara, se manifestaron este mediodía.

Caminaron desde La Minerva hasta la Residencia oficial del Gobernador, en donde colocaron mantas con las fotos y fichas de Uralia Yazmín, Jessica Jazmín, Mayra Stefiani y Jaime Jonathan.

Los familiares de los jóvenes señalan que la Fiscalía no les ha informado avances de la investigación y ellos mismos han tenido que buscar por su cuenta.

“Yo he andado en Semefo, he andado en Fiscalía, voy seguido, hablo por teléfono. He andado pegando cartelones de mi hijo, salgo a buscarlo para ver si tengo una respuesta de encontrarlo, pero nadie no sabe dar ninguna razón de estos muchachos", detalló Gloria Torres, mamá de Jaime Jonathan.

Las familias acuden al Semefo y la Fiscalía todos los días, pero no hay respuesta sobre el paradero de sus seres queridos.

“Solamente vemos respuestas buenas ni favorables. Pareciera ser que todo mundo tiene miedo y pues obvio que nadie dice nada”, detalló Bertha, mamá de Jessica.

La madrugada del pasado 3 de abril, Uralia Jazmín Pérez Uribe de 25; Jessica Jazmín Sandoval Valencia de 28 años; Jaime Jonathan Lira Torres de 25 años y Mayra Estefanía Ramos Lievanosde 22 años se encontraban en casa de Jessica en la colonia Echeverría, cuando llegaron varios sujetos armados que ingresaron por la fuerza y se los llevaron en tres vehículos.