Semarnat analizan muerte de manatíes en Tabasco

Tabasco.- El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano, aseguró que no está comprobado que las irregularidades detectadas en el pozo 12 Usumacinta, de Pemex, sean la causa de la mortandad de manatíes; aclaró que la clausura fue de manera preventiva por incumplimientos.



En entrevista en su estancia en la entidad, y previo a sostener una reunión privada con el gobernador Arturo Núñez, informó que se han sumado expertos en manatíes de Quintana Roo que colaborarán en las investigaciones para dar con la causa de la mortandad de más de 30 ejemplares de esta especie.

"Hoy se van a entregar los resultados que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria,(Senasica) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que comprometí la semana pasada que se iban a realizar, también informaremos al grupo que representa a los pobladores sobre los resultados de la investigación que ha estado realizando la ASEA", apuntó.

Como resultado del acuerdo con los pobladores, la semana pasada se realizaron inspecciones a todas las instalaciones de Pemex, en la que estuvieron presentes algunas personas de las comunidades y un notario público que dio fe de los hechos a las inspecciones que hiciera la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente al sector de hidrocarburos, lo que detonó en la clausura del pozo Usumacinta 12 y se dictaron medidas para el pozo 17.

"Lo que hemos hecho es una clausura preventiva, no está cumpliendo con lo que mandata la ley tanto en seguridad industrial como en protección al ambiente, no quiere decir en ningún motivo que la causa de la clausura sea porque es lo que está matando a los manatíes, es importante saberlo y seguiremos revisando instalaciones no solamente de Pemex sino cualquier tipo de instalaciones que pudiera estar aportando a este problema", añadió.

Una vez que estén los resultados que determinen las causas de la mortandad de los mamíferos estos serán publicados para su consulta en el portal de la Semarnat.

Respecto al programa Empleo Temporal que se autorizó para apoyar a los productores que se han visto afectados, Rafael Pacchiano confirmó que los cinco millones de pesos ya están en la delegación local.

"Las reglas de empleo temporal son claras primero se tienen que formar los comités y es en lo que se está trabajando en las comunidades y una vez formados empezaremos a bajar los estimamos que esté en esta semana o la siguiente a más tardar", añadió.

De igual modo indicó que las Semarnat continúa en contacto con los representantes de los pobladores de las zonas afectadas, quiénes estarán presentes en las actividades que se desarrollen, serán parte de la mesa de expertos para que de viva voz conozcan la situación y los avances de la misma

"Básicamente venimos a dar seguimiento con el gobernador y de cómo vamos avanzando, vamos a ver con los expertos qué otras hipótesis han encontrado, qué otros resultados han arrojado estos análisis", concluyó.