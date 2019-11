Si conduces borracho en Cancún, el castigo sería recoger sargazo

Cancún.- El Cabildo analiza aprobar próximamente una propuesta para que los ciudadanos que sean detectados conduciendo bajo el influjo de alcohol tengan la posibilidad de elegir realizar trabajo social, como limpiar las calles o recoger sargazo, en lugar de cumplir con sus horas de arresto. Con esto, asegura la regidora Clara Emilia Díaz Aguilar, esperan que los ciudadanos hagan mayor consciencia del riesgo que implicar conducir en estado de ebriedad.

“Ahora, todo ciudadano que cometa una infracción y no tiene para pagar su multa irá a un trabajo social; va a pagar su infracción, pero va a hacer una labor social, porque bien sabemos que muchos se amparan y ya no hacen una labor para el municipio y también van a tomar su plática de prevención de adicciones; como ciudadanos ya te previenes de no caer (en El Torito) porque a veces hay reincidencias y ahorita van a pensarla más”, apuntó en entrevista la primera concejal.

Aclara que esto es opcional, y el infractor podrá elegir, aunque también dependerá del grado de alcohol que detecte el médico legista en el operativo de alcoholemia.

Foto: Rafael Martínez | El Sol de México

Respecto a la posibilidad de que alguna otra persona acudiera para rescatar el vehículo que conducía el infractor, evitando asó que sea arrastrado al corralón, la funcionaria dijo que se analiza esa propuesta, pero de momento no se tiene contemplada.

REDUCIRÍA LA CARGA EN EL TORITO

Además, la otra ventaja que generará esta decisión será que no estará sobrecargado El Torito, pues bajaría la cifra de detenidos.

Comenta que la propuesta se ha dialogado con diversas dependencias, como ahora con Tránsito y con el juez cívico, quien han dado el visto bueno.

Se le preguntó si conocen de otros casos similares; dijo que se aplica en Mérida y en algunos municipios de Michoacán. Pero recordó que para que se aplique primero debe usar por Cabildo y luego publicarse en el Periódico Oficial del Estado.

Finalizó diciendo que con esto también buscan evitar que haya moches y arreglos por debajo del agua como se ha llegado a dar, y que además siempre se usara pipetas para los exámenes, las cuales afirmó, llegan mañana al municipio, según se los confirmó la contralora.