“Si no te acuestas conmigo, te carga la fregada", denuncian a funcionario de acoso sexual

“Si no te acuestas conmigo vas a ver cómo te carga la fregada a ti y a tu papá, así que deja de ponerte tus moños, si no, hasta tu padre se queda sin trabajo,” fue como durante dos años Leopoldo N., encargado de la Dirección de Parques, Mantenimiento, Seguridad y Tecnologías de la Información de Convenciones y Parques, dependiente de la Secretaría de Turismo del Estado, mantuvo bajo amenaza a una trabajadora para evitar que lo acusara por el delito de acoso sexual. No obstante, por este hecho ya existe una denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.



De acuerdo con lo asentado en la carpeta número 342, el 16 de febrero de 2015 la víctima cuyo nombre se omite por seguridad e ocupaba el cargo de asistente personal de Leopoldo, en ese entonces jefe del área mantenimiento. Aunque todo marchaba con normalidad, fue para el mes de diciembre de ese mismo año que el acusado comenzó a hostigar sexualmente a su subordinada.

“El señor Leopoldo comenzó a hacer cosas que me hacían sentir muy incómoda, por ejemplo, cuando le entregué un documento en mano, éste me agarró las manos y me dijo que le encantaban mis manos, por lo que yo inmediatamente retiré mi mano y me salí de la oficina”, narró la afectada ante el agente del Ministerio Público, a quien señaló que estas acciones se suscitaron en varias ocasiones.

Sin embargo, ese fue el principio del calvario para esta mujer, ya que, según lo denunciado ante las autoridades, en enero de 2017 el citado servidor público le confesó que estaba enamorado de ella, además le propuso sostener una relación extramarital, en el caso de él.



“Estoy enamorado de ti y quiero que seas mi novia”, a decir de la víctima, fue la confesión que Leopoldo le hizo para después pedirle que fuera su amante y adularla diciéndole que estaba hermosa y que además estaba celoso de su novio, al cual odiaba, según la denuncia de la mujer acosada.

El acoso para esta trabajadora no paró ahí, ya que días después este hombre le alzó el vestido luego de que le pidiera que fuera a su oficina y le llevara unos documentos. Ante los hechos, la mujer pidió que no le faltara al respeto, incluso le mencionó que lo denunciaría ante las autoridades correspondientes.

Ve ahora: El asesino de la menor hallada en Tlatelolco podría ser su novio

“Sentí cómo me levantó el vestido e inmediatamente le quité la mano y le dije que no me faltara al respeto, pero él empezó a decirme: ‘a ver, si no te acuestas conmigo, vas a ver cómo te carga la fregada, tú bien sabes qué contactos tengo y que Lambertus Matthijs De Kool me protege y nada me va a hacer”.

Tras lo dicho por el actual director de la ya citada área, la víctima salió de la oficina para después llorar y callar por temor todo lo sucedido.



Sin embargo, los comentarios inapropiados fueron creciendo hasta convertirse en hostigamiento laboral, según lo relatado por la denunciante, quien indicó que finalmente su padre fue despedido, mientras que ella, el 21 de agosto de 2018, cuando solicitó su cambió a otra área, este le fue negado por órdenes de Leopoldo.

No te pierdas: [Video] Emma Coronel sale alterada del juicio de El Chapo

De tal manera que el acusado insistió en que la víctima sostuviera una relación extramarital con él y, a cambio, le autorizaría su cambio de área.

“Cuando iba saliendo de su oficina, Leopoldo nuevamente me dijo ‘acuéstate conmigo y te cambio a donde quieras, si no, yo mismo me voy a encargar de hacerte la vida imposible”, relató la agraviada, quien a pesar de todas las amenazas se atrevió a interponer la denuncia correspondiente, esperando que las autoridades pertinentes atiendan su caso y se resuelva conforme a derecho.