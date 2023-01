Sicarios disparan contra dron de la patrulla fronteriza en Sonora [Video]

Desde lo alto de una montaña, ubicada en la frontera entre Arizona y Sonora, supuestos integrantes del Cártel de Sinaloa dispararon en contra de un dron del gobierno estadounidense que los grababa.

La patrulla fronteriza vigilaba el cruce fronterizo cuando localizó al grupo armado a unos 300 metros de Estados Unidos; al ser descubierto, el dron fue atacado a balazos con armas de alto calibre.

Jaeson Jones, capitán retirado del Departamento de Seguridad Pública de Texas, difundió en su cuenta de Twitter un video donde se muestra cómo un grupo de alrededor de seis personas disparan por lo menos en tres ocasiones en contra de la cámara aérea.

Además, se observa cómo las personas que manejan el dron platican entre ellos y señalan que los pudieron localizar debido a que están en la parte plana del cerro, además se sorprenden de que entre los gatilleros se encuentra un jovencito.

Comentan que son gente de “Los Chapitos”, como se le conoce al grupo delictivo que opera principalmente en la zona de Caborca, Sonora, bajo las órdenes de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

EXCLUSIVE - SINALOA Cartel base 300 meters from Border. Sicarios shooting at U.S. drone. pic.twitter.com/UMo9QuLEnS — Jaeson Jones (@jaeson_jones) January 16, 2023

Al ser descubiertos, los sujetos armados utilizan un teléfono satelital para informar lo sucedido y esperan a recibir órdenes, posteriormente inician con el ataque al dron, que logró esquivar algunas balas.

El video fue difundido por el medio estadounidense Newsmax; Jaeson Jones explicó que la zona es un importante corredor del Cártel de Sinaloa para traficar drogas químicas, como metanfetaminas y fentanilo.

Gobierno de México dio un golpe al Cártel de Sinaloa

Cabe recordar que la madrugada del pasado 5 de enero fue capturado Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Esto desató una serie de hechos violentos en Sinaloa, que se extendió hasta algunos puntos de Sonora, donde la fracción de "Los Chapitos" opera en la entidad.

