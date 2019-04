Sin contaminación de arsénico en bebida Peñafiel en Baja California

Los productos de las bebidas marcas Peñafiel no cuentan con residuos de arsénico en la localidad, ni en el país, informó subdirector general de la Cofepris de la Secretaría de Salud en Baja California.

Héctor Rivera Valenzuela dijo que se trata de una alerta generada en Estados Unidos, pero que no fue emitida por la oficina de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), sino por una organización privada que hace análisis.Se publicó información sobre datos de arsénico en las bebidas de la marca “y esto hizo que sonaran todas las alarmas”.Agregó que se trabaja a nivel nacional en una revisión, pero que no hay certeza, ni aseguramientos; y no se sabe que exista algún problema, por lo que los consumidores en Mexicali pueden estar tranquilos.

La Cofepris cuenta con laboratorios de análisis en todo México a donde son llevadas las muestras, en el caso de arsénico se envía a lugares especializados.“En cuanto se detectará las cantidades inusuales de arsénico o de algún otra sustancia lo que se hace es que se decomisa ese material, no se consume, y por supuesto una suspensión temporal para la producción de un producto que pueda ser nocivo para la salud”.El arsénico es un veneno que puede encontrarse en el producto líquido contaminado, aunque no es el único tóxico.

“El arsénico es una sustancia natural que puede permanecer, que se conocer como veneno desde el siglo XIX, los primeros medicamentos que usamos contra muchas enfermedades fueron de base con arsénico, aún hay medicamentos”.Los alimentos y las bebidas contienen sustancias nocivas, pero de una cantidad muy baja para no tener riesgo.