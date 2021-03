Sin cubrebocas ni sana distancia, miles de turistas visitan playas de Guerrero

Guerrero.- Sin utilizar el cubrebocas, ni respetar la sana distancia y mucho menos el lavado constante de manos, cientos de vacacionistas visitaron durante este fin de semana largo que hoy concluye los destinos turísticos de Guerrero, principalmente el puerto de Acapulco e Ixtapa – Zihuatanejo donde generaron una ocupación hotelera promedio del 50 por ciento.

Niños, jóvenes y adultos mayores llegaron desde el pasado viernes a los destinos de playa, con el cubrebocas en el cuello o en la mano arribaron a los hoteles, incluso en camiones de más de 40 personas procedentes principalmente de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Michoacán y Estado de México y sin respetar las medidas sanitarias.

➡️ [Video] Grietas y hundimiento por fuga de agua afectan 15 viviendas en San Juan de Aragón

El gobierno del estado, anunció desde el pasado miércoles que se reforzarían los operativos de vigilancia en las playas, los módulos que no se vieron y los paseantes hicieron de todo sobre la franja de arena, introduciendo hieleras con bebidas alcohólicas, bocinas y permanecieron en las playas después de las cinco de la tarde, a pesar de supuestamente estar cerradas, sin que nadie les dijera nada.

En Acapulco reinó el desorden, los prestadores de servicios turísticos colocaron más mesas, sombrillas, toldos y camastros de los permitidos, nunca estuvieron con sana distancia, lo que podría generar el aumento de contagios en los próximos 15 días y nuevamente una segunda ola de infecciones que derive en el incremento de la hospitalización y fallecimientos por Covid-19.

En este puerto lucieron abarrotadas de turistas las playas de Caleta y Caletilla, Tlacopanocha, La Angosta, Asta Bandera, Icacos, Puerto Marqués, Revolcadero, La Bonfil y Barra Vieja y solo se observaron a algunos elementos de la policía municipal con sus megáfonos caminando por la franja de arena, pero nadie les hacía caso.

➡️ Londres aumentará su arsenal nuclear por primera vez desde la Guerra Fría: The Guardian

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Asimismo, los encargados de las embarcaciones de fondo de cristal no respetaron el 50 por ciento de aforo y durante el sábado y domingo llenaron las lanchas de paseo para llevar a los turistas a ver a la virgen de los mares y desembarcar en la isla La Roqueta, además los ocupantes no portaban su chaleco salvavidas como lo obliga la reglamentación, porque no había nadie que los vigilara.

En un recorrido por la franja de arena se constató que, los turistas hicieron caso omiso a todas las recomendaciones, y también se observó que muchos prestadores de servicios turístico y vendedores ambulantes tampoco portaban el cubrebocas ni respetaban la sana distancia, lo que los pone en riesgo de contagio de coronavirus.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

La Secretaría de Salud, advirtió que, será a lo largo de la próximas dos semanas cuando se verán los resultados de este fin de semana, donde los casos podrían aumentar, tal y como ocurrió las primeras dos semanas del mes de enero, luego de concluir la temporada vacacional decembrina.