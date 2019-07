Sin recursos para mujeres violentadas en Chiapas

TAPACHULA.- La Representante legal y Fundadora de la Organización Por la Superación de la Mujer, Esla Simón Ortega, lamentó que el gobierno federal a la fecha no haya liberado los recursos para la atención de refugios y centros de atención externa, para pagar al personal y la operatividad en este tipo de espacios en los cuales se atiende a las mujeres víctimas de violencia.

Manifestó que suman ya seis meses de trabajo en estos espacios especiales sin que reciban partidas por parte de la federación.

"Aún así no se ha dejado de laborar todos los días, porque la violencia y el peligro de muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes va en aumento".

“Nosotros no hemos dejado de atender, por fortuna tenemos crédito en algunos lugares, donde la deuda ya es elevada porque tenemos que comprar comida y otros insumos. Los empleados preparados profesionalmente también están a la espera de sus sueldos”, expresó.

“La cuarta transformación para nosotros no ha llegado, no nos han ayudado en nada y no se dan cuenta de la labor que hacemos en los refugios y centros de atención externa”, resaltó.

Simón Ortega expuso que de enero a la fecha se han presentado formalmente 765 denuncias de violencia familiar, de las cuales 30 han sido sancionadas conforme a la ley y los agresores están purgando condenas en prisión.

En lo que va del 2019 en Chiapas se han registrado 87 muertes violentas, de las cuales 40 podrían ser catalogadas como feminicidios. Además, en este primer semestre, sólo en el mes de mayo se contabilizaron 24 muertes violentas, nueve como feminicidio consumado de acuerdo con el Art. 164 Bis del Código Penal del Estado, así como dos suicidios sospechoso.

Según el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, las regiones Soconusco y Metropolitana siguen siendo focos rojos.