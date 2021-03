Sinaloa ya no es de los estados más violentos de México, asegura AMLO

Mazatlán, Sin.- La imagen que se tiene de inseguridad en Sinaloa no corresponde con la realidad, pues hay más homicidios en otros estados, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su visita a Mazatlán destacó que en estados como Zacatecas, Guanajuato, Michoacán o Sonora se tienen mayores problemas de violencia, por lo que se busca garantizar la paz para todos los ciudadanos.

“Es muy importante garantizar la seguridad pública a los ciudadanos, vivir en paz, en este terreno afortunadamente en Sinaloa se va avanzando, es de los estados con menos incidencia delictiva en el país, no tenemos los problemas lamentables graves de violencia, sobre todo de homicidios, como está sucediendo en otros estados”, indicó.

Agregó que la realidad es muy diferente a la imagen que se tiene de la entidad, considerado como un territorio con mucha inseguridad.

"Se tiene la imagen de que hay mucha inseguridad en Sinaloa y esto no corresponde a la realidad, les puedo decir que hay más homicidios, y esto lo digo lamentándolo porque no lo puedo celebrar, son malas las comparaciones, pero para tener una idea de lo que sucede en Sinaloa en materia de seguridad pública, hay más homicidios, en Jalisco, en Michoacán, Guanajuato, en Zacatecas, que en Sinaloa, incluso tenemos más problemas de violencia en Sonora", agregó.

La paz y la tranquilidad, resaltó, se deben a los frutos de la justicia social; millones de pesos se han invertido en becas para jóvenes para evitar sean blanco de los grupos delictivos.

"Estamos invirtiendo miles de millones de pesos apoyando a jóvenes para que tengan trabajo como aprendices y que no los enganchen y se los lleven los grupos de la delincuencia", señaló.

El mandatario federal aseguró que es necesario seguir garantizando la paz y la tranquilidad, pues de ella depende la producción, el trabajo y el progreso, y en un puerto como Mazatlán es esencial por el tema turístico.

“Hay que seguirlo manteniendo, es decir, seguir garantizando la paz y la tranquilidad porque de eso depende todo, no se puede producir, trabajar, progresar, no puede ser como sucede en el caso de Mazatlán, no puede mantenerse como un centro turístico con afluencia nacional y extranjera si hay violencia, si hay inseguridad”, aseguró.