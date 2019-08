SNTE detiene las inscripciones en BC

TIJUANA. A tres días de iniciar el ciclo escolar 2019-2020, las inscripciones en el nivel básico se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso debido al paro de labores iniciado por integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la entidad por la falta de pago a docentes interinos por parte del gobierno del estado.

Hafid Hernández, profesor en la secundaria Alba Roja, ubicada en la zona Centro de Tijuana, explicó que durante los últimos tres días los maestros estuvieron presentes en sus áreas de trabajo sin realizar actividades operativas, en tanto no se resuelva el adeudo pendiente. Eso incluye el proceso de inscripción y reinscripción.

"A nosotros también nos entristece porque la vocación de todo maestro es atender a los padres de familia y lamentablemente vemos que el trabajo se va deteniendo y se hace cada vez más lento y se atrasa básicamente pero esto en acto consecuente al tristemente falta pagos a interinos que aún no han recibido su pago. Hay escuelas que aún no tienen el personal competo para poder iniciar", expresó.

Aunado a la falta de atención a los docentes interinos, a quienes en algunos casos la deuda pendiente surgió desde septiembre de 2018, otro de los principales problemas al que se enfrentan en cada inicio de ciclo escolar es la falta de asignación de docentes a los diversos grupos de estudiantes. En la mayoría de los casos los planteles inician clases sin contar con toda la planta laboral, recordó.

“Imagínate que tienes que arrancar tu automóvil pero sólo tiene dos llantas en lugar de cuatro, y una tiene aire y la otra está ponchada. Entonces así no puede funcionar siendo que es una obligación del gobierno proveer de todos los elementos para que se de servicio al público, entonces los padres de familia, una vez que nosotros les informamos y que gracias a los medios de comunicación se enteran de la situación, son empáticos porque saben que la gente no puede estar yendo a cumplir con una jornada y no recibir un salario”, puntualizó.