Sonora podría no estar lista para matrimonio igualitario: Presidente del Congreso Local

Sonora podría no estar preparada como sociedad para aprobar una ley que implique que el matrimonio igualitario sea aceptado, consideró el presidente del Congreso del Estado, Luis Mario Rivera Aguilar.

Esto luego de que la diputada Yumiko Palomares Herrera diera lectura y presentara la Iniciativa de Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Familia y del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, para el matrimonio igualitario.

Rivera Aguilar consideró que se trata de un tema que para muchas personas resulta polémico y aunque se podría no estar preparado, es algo que se debe de abordar, aunque dará de que hablar entre la sociedad.

El legislador consideró que Sonora es una sociedad básicamente conservadora, al igual que estados como Sinaloa y Baja California, ambos vecinos y ubicados en el Norte del país, en donde los congresos locales votaron en contra del matrimonio igualitario.

“Somos una sociedad muy conservadora todavía, aunque la tendencia mundial va en ese sentido, en aceptar el matrimonio igualitario, creo que Sonora al igual que Sinaloa y otros estados que no han aprobado esta iniciativa, no están listos todavía”, expuso.

Argumentó que personalmente está a favor de los derechos de todos los ciudadanos, aunque evitó emitir su postura, la cual dará hasta que se haga un análisis a fondo de la iniciativa y si es que sube a Pleno para su votación.

“Yo creo que no sería responsable de mi parte emitir un comentario en ese sentido, cuando todavía no se ha analizado a fondo, sobre todo ahorita que soy presidente del Congreso, porque no me toca representar a toda la legislatura”, puntualizó.